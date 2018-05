Una jueza deja que la hija de una divorciada comulgue pese a la oposición del padre Argumenta que «supone una continuidad del proceso de formación religiosa» de la menor, que fue bautizada y cuyos padres se casaron AINHOA DE LAS HERAS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018, 11:06

Si ya es un dilema para algunos padres decidir si sus hijos deben hacer la comunión o no, imagínense si además están separados e inmersos en un clima de conflictividad con intercambio de denuncias. Una jueza de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo ha dado vía libre a una madre divorciada, con custodia compartida, para que sus hijos, la mayor de 10 años y el pequeño de 7, acudan a catequesis para después recibir la comunión, en contra del criterio del padre.

La magistrada concluye que «supone una continuidad lógica del proceso de formación religiosa de unos chavales cuyos padres optaron primero por casarse conforme a los ritos y exigencias de la Iglesia católica, después por tener hijos y más adelante por bautizarlos». El padre de los menores, que convive con ellos en semanas alternas, se oponía. «No quiero que mis hijos sigan una religión, creo que no es lo más adecuado, supone más problemas que beneficios. Que decidan ellos si quieren o no ser católicos cuando sean mayores». Aún así, no recurrió el auto, dictado en enero de 2017.

Ahora ha surgido un nuevo enfrentamiento. Según la versión del padre, su exmujer no le ha comunicado dónde ni cuándo se celebrará la comunión de su hija mayor, a la que le gustaría asistir. «He hablado con el Obispado de Bilbao y tengo el derecho y la obligación de acompañar a mi hija», protesta el hombre, que acaba de enviar un burofax a la madre exigiéndole conocer la fecha y el lugar de la celebración religiosa, ya que sospecha que podría ser este mismo fin de semana.

El padre denuncia que su exmujer no le comunica la fecha y el lugar de la comunión de su hija

«La niña tiene derecho a que su padre esté presente, aunque la custodia ese día le corresponda a la madre, lo mismo que en las citas médicas o del colegio. Otra cosa será que la comida se haga por separado pero la ceremonia es única y no se puede repetir», advierte la abogada del progenitor.

El caso estuvo pivotando entre el juzgado de Familia, que decretó la disolución del matrimonio, y el de Violencia, que tramita las denuncias de la mujer contra el hombre, de las que, según su abogada, por el momento ha sido absuelto.

Un mero «acto social»

Se casaron en julio de 2007 y se divorciaron en abril de 2015. En la actualidad mantienen tres procedimientos penales abiertos. La madre, que se declara católica practicante, alegaba que el matrimonio se realizó por el rito religioso, que los menores fueron bautizados y que «han recibido una educación católica de su mano, con el visto bueno del padre». Además, acuden a un colegio religioso. Sin embargo, cuando quiso apuntar a la mayor a catequesis, el padre no firmaba la autorización que exigía la parroquia, por lo que presentó una demanda judicial.

Para el padre, la boda y los bautizos fueron meros «actos sociales, y no por convicción religiosa» y dice que la familia no tenía costumbre de acudir a misa. En la vista oral, el hombre admitió que su hija quiere hacer la comunión, aunque él temía que fuera a ser una «nueva fuente de conflicto».