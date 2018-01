Una jueza bilbaína amenaza con acciones legales a 'El Mundo Today' por injuriar a los pastores Considera que una broma publicada por la web satírica constituye un «insulto grave a este digno oficio» y llega a acusar a sus editores de imputar a los cuidadores de rebaños el delito de bestialismo M. J. TOMÉ Miércoles, 10 enero 2018, 17:41

Quizás sea por desconocer la esencia del medio en cuestión, por llevar el ejercicio de su responsabilidad hasta la literalidad más exagerada o, simplemente, por carecer del más mínimo sentido del humor... lo cierto es que una jueza bilbaína ha amenazado a los editores de la publicación satírica 'El Mundo Today' con acciones legales por una noticia falsa publicada en su web en la que sostenían que el «90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales». Visiblemente ofendida, la reclamante exige una rectificación y la retirada del contenido al considerar la broma «un insulto grave a la labor de los pastores» y advierte a sus autores que incurren en una «imputación general y gratuita del delito de bestialismo» sobre este colectivo.

La autora de semejante consideración es Ana María Martínez Navas, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Bilbao, hoy en boca de todos los corrillos del mundo judicial vasco. Porque, seguramente sin pretenderlo, la jueza ha sido víctima del 'efecto Streisand', que sufre quien, al intentar censurar un contenido, se encuentra con que este se difunde y propaga hasta límites insospechados, consiguiendo el resultado opuesto al que pretendía. Bien lo sabe el cantante Pitingo, que hace dos años amenazó también con demandar a esta publicación humorística por mala praxis a raíz de un falso artículo sobre su figura y causó un viral revuelo en redes sociales del que todavía se escuchan los ecos.

Porque, lejos de plegarse a los requerimientos de los lectores ofendidos, 'El Mundo Today' no solo opta por hacer públicas estas reclamaciones sino que reincide en el objeto de sus chanzas, para regocijo de sus cientos de miles de seguidores habituales. En este caso, sus editores han reproducido el comunicado recibido en su correo electrónico de parte de la magistrada vasca, del que destacan su «estilo lingüístico marcadamente administrativo».

Si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto. pic.twitter.com/7ib6VvpOsx — El Mundo Today (@elmundotoday) 9 de enero de 2018

En el comunicado, la magistrada considera que el falso artículo de 'El Mundo Today' supone un «insulto grave a la labor de los pastores, al trabajo tan duro de los mismos, además de poner de manifiesto la baja consideración social hacia este noble oficio», por lo que exige una «rectificación inmediata y la eliminación del mismo impidiendo su difusión». Además, advierte a sus responsables de la «comisión de un ilícito penal», como es la imputación a los pastores de un delito de bestialismo, «que debe perseguirse de oficio por la Fiscalía sin necesidad de denuncia alguna».

Como en otras ocasiones, el mensaje ha sido contestado por la publicación con otro en el que recuerdan lo obvio: que son «un diario satírico cuyo fin es el entretenimiento» y que todos sus contenidos con «ficción y no se corresponden con la realidad», por lo que «no vemos sentido a publicar rectificaciones» respecto de lo que no es más que «un chiste basado en un tópico de la cultura popular».

Argumentos que no han convencido a la magistrada, que en su lacónica contestación vuelve a la carga: «Estimados Srs: Si es y debe ser entendido como ustedes dicen y publican es algo que no les corresponde valorar a ustedes sino a los Tribunales de Justicia, que así lo examinarán».

Denegó la lanzadera de Etxebarri y reabrió el Budha

No es la primera vez que Ana María Martínez Navas se ve en el centro de una polémica. Hace un par de años, su nombre saltó a la opinión pública vizcaína por denegar la entrada de una lanzadera en el municipio de Etxebarri para acercar a los vecinos de Galdakao hasta el metro, lo que hubiese supuesto el paso diario de unos 200 autobuses por el núcleo urbano de la primera localidad. El entonces alcalde galdakaotarra, Ibon Uribe, aseguró que la decisión estaba «contaminada» por ser la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Bilbao vecina de Etxebarri.

Considerada en medios jurídicos como el «azote de la Administración», también fue quien levantó el cierre cautelar de la discoteca Budha -clausurada por el Ayuntamiento de Bilbao tras constatar que habían superado en 141 personas el aforo máximo (333)- para «mantener sus 15 empleos» y posibilitar así el pago de las deudas contraídas por los titulares de la sala, que alcanzaban los 244.000 euros. Más recientemente, esta jueza estimó los recursos de decenas de ertzainas que reclamaron en los tribunales su derecho a percibir la prima por jubilación voluntaria, un derecho que fue suprimido en 2012, y la que negó a 26.500 trabajadores de Osakidetza el derecho a los «canosos» de 2015.

«Profundamente grave»

Los autores de la broma creen que la situación no es solo «chocante y divertida», sino «profundamente grave», sobre todo por el cargo público que ostenta quien lo remite pese a que lo haga «como persona civil y no como jueza». Porque, a su juicio, los mensajes incluyen «una amenaza velada: la de que en caso de que no se haga caso a sus requerimientos informales, la Justicia (institución a la que esta misma persona pertenece en uno de sus más altos y respetables rangos) actuará 'de oficio'. Y entendemos que, siendo ella misma jueza, tiene los medios para que efectivamente esto suceda», destacan.

«Consideramos éticamente cuestionable este correo amenazante, especialmente por ser quien es el remitente, y creemos además que trata de coartar nuestra libertad de expresión, no ya como autores de un popular medio satírico, sino como ciudadanos», concluye el comunicado hecho público por el diario satírico, que ha vuelto a la carga con nuevos contenidos... con las ovejas como protagonistas.

El experto que clonó la oveja Dolly admite que quería hacer un trío https://t.co/PdWjMpSQsxpic.twitter.com/IDyRsNGqC4 — El Mundo Today (@elmundotoday) 10 de enero de 2018