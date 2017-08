Una joven denuncia a un peluquero por raparle el pelo sin su consentimiento Su decisión de acudir a un famoso peluquero local llamado Daniel Saray estuvo movida por la buena fama del estilista, pero lo que allí supuestamente le ocurrió no tuvo nada de profesional R. I. Granada Sábado, 19 agosto 2017, 09:49

Luisa Fernanda Barajas es una mujer colombiana cuyo deseo de someterse a un tratamiento capilar de keratina le ha costado quedarse sin pelo, tal y como muestra en un vídeo en su perfil de Facebook. Su decisión de acudir a un famoso peluquero local llamado Daniel Saray estuvo movida por la buena fama del estilista, pero lo que allí supuestamente le ocurrió no tuvo nada de profesional.

Al parecer, la joven solicitó un tratamiento capilar, pero el peluquero le propuso cortarle un poco el pelo, propuesta a la que Luisa Fernanda se negó de forma rotunda. Segundos después, descubrió que el estilista había hecho caso omiso a su negativa y le estaba cortando el pelo a ras de cuero cabelludo.

De inmediato, la joven decidió interponer una denuncia a la policía por mutilación y por engaño. Hasta el local acudieron los agentes para comprobar lo sucedido, mientras la afectada relataba indignada cómo le habían engañado y dejado sin pelo.

“Desde el primer momento en el que empezamos el procedimiento él me sugirió darle un punto de mi cabello ya que era natural, rubio y muy largo, a lo que yo le dije no, eso es muy antiestético. Con engaños, él respondió que sería algo mínimo que no se notaría y que me haría un segundo procedimiento, asegurándome que sería un punto mínimo. En ese momento volteé la silla y note que me cortaba la moña completa. Le dije que parara y no paro, me mutilo sin piedad alguna”, explica Luisa Fernanda en Facebook.