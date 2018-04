El interés por las nuevas ayudas a jóvenes para emanciparse satura las consultas Vivienda destinará 50,7 millones al programa Gaztelagun, que entrará en vigor en 2019 AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 14 abril 2018, 08:28

El interés suscitado por el nuevo programa de ayudas directas para que los jóvenes puedan emanciparse saturó el primer día los servicios de atención del Departamento vasco de Vivienda. Los 4.500 potenciales beneficiarios hasta 2020, según el análisis previo hecho por la propia consejería, ya han comenzado a preguntar por las subvenciones y a plantear las casuísticas particulares para saber si podrán o no beneficiarse de ellas a partir del próximo año. Porque tanto el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, como el director de Planificación, Mario Yoldi, recordaron que hasta 2019 no entran en vigor las ayudas, que pretenden actuar como «un plan de choque que busca efectos a corto plazo» y que pretende tener continuidad en el tiempo, para facilitar el acceso a su primera vivienda, en el mercado libre, a los jóvenes de entre 23 y 35 años.

Los dos responsables del Plan Director de Vivienda 2018-2020 precisaron ayer los detalles de la extensa guía que en los próximos tres años fijará el foco de las políticas públicas en el fomento del alquiler y en la rehabilitación de viviendas, y entre cuyas múltiples medidas, se incluye el programa Gaztelagun presentado hace unos días por el consejero Iñaki Arriola. El plan prevé pagar hasta el 50% o el 60% de la renta a jóvenes que quieran acceder al mercado libre de alquiler, porque, como novedad -incidió Jáuregui- esta ayuda no exige estar apuntado en Etxebide, y es «incompatible» -por otro lado- con cualquier otra subvención pública o disfrute de un piso protegido, salvo las Ayudas de Emergencia Social (AES).

«Está pensado para ese colectivo de jóvenes con contratos precarios, mileuristas o con becas de formación que no pueden acceder a alquileres privados», explicó el viceconsejero, que recordó las condiciones y requisitos principales del plan. Los solicitantes deben superar los límites de la RGI y no exceder de unos ingresos brutos de 12.000, 15.000 o 18.000 -por norma general- en función de los miembros de la unidad convivencial. Y la subvención será de hasta el 50% en pisos con rentas de hasta 600 euros, el máximo permitido para la mayoría de municipios; y de hasta el 60% para los que se sitúen en las capitales, que no pueden costar más de 750 euros.

Vivienda tiene previsto invertir 50,7 millones de euros para hacer frente a las ayudas, que se cobrarán por un máximo de tres años, y que hasta 2021 pueden alcanzar a 6.000 jóvenes. «Nadie que cumpla los requisitos se quedará sin ayuda por falta de recursos», aseguró Jáuregui, quien recordó por otro lado que cada año se revisará la situación de los beneficiarios y que será obligatorio comunicar, además, cualquier cambio en los requisitos.

Esa tarea de control no es exclusiva de este programa. Entre otros de los ejes que el Plan Director se plantea, está revisar los requisitos para acceder a la vivienda protegida y reforzar las inspecciones para garantizar «la función social» del parque público.