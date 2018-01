La insólita respuesta de un niño sobre el descubrimiento de América «Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos (...) No me enseñe mentiras», contestó un escolar de 8 años a su maestra EL DIARIO VASCO Martes, 30 enero 2018, 08:51

¿Cuál crees que es la respuesta más lógica de un niño de 8 años ante la pregunta sobre quién descubrió América?. Tal vez no se te ocurriría ni a tí ni a tus hijos la contestación de King Johnson, un escolar de Chicago, a su maestra. Es tán insólita que está arrasando en redes sociales.

El joven ha colgado en Facebook su enfado con la profesora por enseñar en clase que fue Cristóbal Colón el que descubrió América.

"Hoy no fue un buen día para aprender. Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos. "Mi madre me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros reconoceos es Wallace (por el rapero The Notorius B.I.G). Me gusta el Día de la Raza (Día de Colón) pero prefiero que no me enseñe mentiras. ¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia a la gente negra?", escribe el joven estudiante.

La respuesta de la profesora fue limitarse a señalar que estaba decepcionada con el alumno. La madre del niño ha asegurado que fue ella misma la que le contó a sus hijos lo que saben de Colón y que está orgullosa de su respuesta.