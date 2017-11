El insolidario mensaje que encontraron en una ambulancia tras atender a una emergencia Tras dejar la ambulancia en la calle durante media hora para atender y estabilizar a un paciente, se encontraron una nota en el parabrisas EL DIARIO VASCO Miércoles, 15 noviembre 2017, 22:58

El personal sanitario se había desplazado a una zona en Birmingham, Inglaterra, al recibir una alerta por un hombre que se encontraba en estado crítico y vomitaba sangre. La ambulancia estuvo unos 30 minutos aparcada en el lugar del suceso, lo que necesitaron para atender y estabilizar al paciente.

Una vez de vuelta a la ambulancia vieron la nota en el parabrisas, y su asombro fue tal que decidieron denunciar en las redes sociales la falta de solidaridad.

El mensaje era el siguiente: «You may be saving lives, but don't park your van in a stupid place and block my drive» («Puede que estés salvando vidas, pero no aparques tu furgoneta en un lugar estúpido y bloquees mi camino»).

«A veces, simplemente no sabemos qué decir. Esta es una nota que dejaron hoy en un ambulancia. En ese momento, el equipo estaba atendiendo a un hombre que se encontraba en extrema gravedad y vomitando sangre. El personal le llevó al hospital donde se encuentra en estado grave #lospacientesprimero». Escribieron en Twitter los paramédicos que encontraron la nota. Según ha informado Daily Mail, el paciente murió posteriormente.