Impactante vídeo de una educadora social agredida

EL DIARIO VASCO Jueves, 27 julio 2017, 08:29

Ser educador social no es una tarea nada sencilla. Y es que, a menudo, estos trabajadores se enfrentan a comportamientos agresivos por parte de usuarios conflictivos y se sienten desprotegidos ante la ley que ampara a los menores. Es el caso de Daliana Ramírez, una mujer roteña de 33 años, que ha sufrido una agresión y que ha estallado en un vídeo, en el que da una lección sobre la educación que los padres dan a sus hijos hoy en día.

Daliana fue agredida la pasada semana por una usuaria del centro de menores en el que trabaja, que no estaba de acuerdo con una corrección y que, simplemente, decidió usar la violencia para mostrar su descontento. El resultado: un ojo morado y una educadora indignada, que no culpa a la menor, si no a los padres que no hacen nada por guiar a sus hijos.

«Está acostumbrada a llevar la razón siempre y hacer lo que le da la gana. Recibirá un castigo pero será mínimo. Son dioses sin educación y saben los derechos pero no se atienen a ningún deber. Y eso la culpa es de los adultos, del sistema, de haberles permitido todo»

El objetivo no es denunciar su agresión, sino denunciar la situación de muchos menores que reciben una “autoridad que no tienen” por la escasa educación que reciben en casa. “Probablemente este vídeo no lo vean muchas personas, y no lo van a ver porque no soy famosa, tampoco voy a contar un chiste ni voy a enseñar una teta. Voy a hablar de educación, la que tenemos que dar a nuestros hijos”, dice la joven al inicio del vídeo que, por el contrario, se ha hecho viral.

En su relato, explica que no culpa a su agresora. “Está acostumbrada a llevar la razón siempre y hacer lo que le da la gana. Recibirá un castigo pero será mínimo. Son dioses sin educación y saben los derechos pero no se atienen a ningún deber. Y eso la culpa es de los adultos, del sistema, de haberles permitido todo”, añade con el objetivo de remover conciencias.

«Eso es lo que estamos creando. Un sistema que hace que sean intocables y el problema es que lo saben»

Ante esta falta de educación, Daliana explica que los trabajadores que tratan a diario con menores conflictivos se exponen a la violencia y se sienten desprotegidos. “No es normal que un profesor no pueda trabajar tranquilo, o un policía o un médico... enseguida te están amenazando con denunciarte y la ley les ampara antes a ellos que a quien intenta enseñarles a actuar bien, a decirles que están equivocados y las cosas no se hacen así”, dice la educadora. “Eso es lo que estamos creando. Un sistema que hace que sean intocables y el problema es que lo saben”, añade Daliana.

Ante esta situación, pide a los padres que se tomen en serio la educación de sus hijos y que adquieran el compromiso que ser padre requiere. “La primera mala contestación que te da con dos añitos no es graciosa. Ya se le puede ir diciendo que no tiene que hablar así, que debe un respeto a sus mayores”, explica haciendo hincapié en la necesidad de demostrarles que las cosas en la vida cuestan esfuerzo. “Tras seis meses y un día de ingreso tienen derecho a dos años de paro, por no hacer nada y ellos se aprovechan, habría que replantearse muchas cosas...”, añade lanzando una reflexión a las miles de personas que han visto el vídeo.