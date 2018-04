La imagen en color que desaparece en unos segundos El fenómeno tiene una explicación científica que fue descubierta en 1804 por un médico y filósofo suizo EL DIARIO VASCO Martes, 17 abril 2018, 09:00

Uno de los últimos efectos visuales que arrasa en la red es obra de un miembro de la plataforma Reddit. Ha colgado una imagen compuesta por varias manchas de colores. Asegura que si se la mira fijamente, sin parpadear, durante un minuto, acababa por desaparecer.

La reacción de los internautas no se ha hecho esperar. Algunos aseguran que el efecto es cierto. Que lo han comprobado en tan solo veinte segundos. Otros que lo siguen viendo, y no falta quien se lamenta de que no desaparecen todos los colores, entre otros el amarillo o el rojo.

Según informa Live Science, el fenómeno tiene una explicación científica que fue descubierta en 1804 por el médico y filósofo suizo Ignaz Paul Vital Troxler. Por eso, este efecto se conoce con su nombre. El investigador afirma que nuestro cerebro es capaz de ignorar los impulsos de nuestros receptores sensoriales cuando enfocamos nuestra vista en algo que no cambia. Esto mismo ocurre cuando nos ponemos los calcetines. ¡Compruebalo!. Gracias a este mecanismo, el cerebro humano puede filtrar la información y seleccionar lo más importante en cada momento.