Ibar comparece ante una nueva jueza, quien debe decidir si acepta el caso El padre y el hermano del reo califican de «inexplicables» las dilaciones y demoras en el proceso judicial EFE Fort Lauderdale Viernes, 14 julio 2017, 19:57

Pablo Ibar, a la espera de juicio por un triple homicidio ocurrido en Florida en 1994, ha comparecido este viernes ante la jueza Barbara McCarthy, en quien recayó su caso después de que el magistrado anterior pasara de la jurisdicción penal a la civil.

McCarthy ha señalado en una breve audiencia en los tribunales de Fort Lauderdale, a 50 kilómetros al norte de Miami, que aún no sabe si aceptará el caso y que dará a conocer su decisión el 3 de agosto.

El sobrino del boxeador 'Urtain', quien ha comparecido ante la juez en uniforme de presidiario, está preso desde 1994 y pasó 16 años en el "corredor de la muerte" porque en el año 2000 fue condenado a la pena capital, aunque la sentencia fue anulada en 2016 por la Corte Suprema de Florida.

En la "conferencia de seguimiento", como se denomina en EE UU a este tipo de audiencias, han estado presentes el padre de Ibar, Cándido, y su hermano Michael, quienes han expresado a Efe su frustración por las dilaciones y demoras, que han calificado de "inexplicables", en el desarrollo del proceso judicial.

El juez que se encargó de las audiencias preparatorias del nuevo juicio ordenado por la Corte Suprema, Raaj Singhal, dejó el caso el 16 de junio pasado para incorporarse a los tribunales civiles.

Cándido Ibar ha manifestado que nada de lo que está sucediendo es "racional": en primer lugar, que el juez Singhal "deje las cosas a medias"; luego, que la jueza en la que recae el caso diga que "no sabe si lo presidirá". En su opinión, todo se substancia en demoras injustificables y poco serias, una opinión compartida por el hermano de Ibar, quien ha denunciado que "parece que esta jueza no va a ser la que se encargue del caso". No obstante, este ultimo ha subrayado que "hay que ser pacientes" y que lo más importante es que Pablo Ibar "se ve fuerte y bien".

La defensa del reo también ha considerado bastante probable que la jueza McCarthy se inhiba del caso y sea otro juez el que se haga cargo.

La Fiscalía ha informado a la jueza que hay una serie de mociones presentadas por la defensa todavía pendientes, después de que el juez Singhal desestimara en junio pasado una encaminada a invalidar el testimonio del hombre que identificó al español hace 23 años como el presunto asesino de tres personas.

La jueza MacCarthy se ha limitado a pedir a las dos partes que acuerden un orden de procedimiento y comparezcan de nuevo el próximo 3 de agosto, fecha en la que la magistrada podría comunicar su decisión sobre si acepta o no presidir el caso.

La Fiscalía ha anunciado que en el nuevo juicio volverá a pedir la pena de muerte para el preso de origen guipuzcoano, de 45 años, por los asesinatos de Casimir Sucharsky, dueño de un club, y de las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers.

Una de las mociones de la defensa solicita la exclusión del proceso del vídeo grabado por las cámaras de seguridad de las casa de Sucharsky, un vídeo "sin sonido, borroso y granulado", de muy poca fiabilidad para los letrados del español, quien siempre ha defendido su inocencia.