Verano descontrolado

España es uno de los países más perjudicados

En Marsella se localiza uno de los centros neurálgicos para el control del tráfico aéreo en Europa. La peor parte del conflicto se lo está llevando España. Así lo confirma el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que sostiene que los paros tienen más repercusión en España que en Francia. No en balde, los vuelos que aterrizan o despegan de El Prat son los más damnificados. Por ejemplo, el 50% de las operaciones de Vueling han sufrido los efectos de la protesta gala. Eurocontrol señala que, durante el mes de abril, el aeropuerto barcelonés estuvo a la cabeza de la clasificación de las terminales europeas en cuanto a retrasos. Los vuelos con destino o que salen de Baleares también sufren sobremanera las perturbaciones. Para una economía como la española, en la que este sector supone el 11,6% del PIB, las consecuencias son temibles. La Comisión Europea aduce que tiene las manos atadas. «La CE no está cuestionando el derecho a huelga; es un derecho fundamental y, por lo tanto, no tomaremos ninguna medida para regularlo ni para limitarlo», asegura el Ejecutivo comunitario. La UE propone medidas no vinculantes y tendentes a mejorar el diálogo social, además de mejorar el sistema de notificación en caso de paros.