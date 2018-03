55 herrialdetako 320 hautagai eta 24 plaza energia berriztagarriei buruzko master baterako Alemaniako kostaldean eraikitzen ari diren itsas parke eolikoa. UPV/EHUk parte hartzen duen lau unibertsitateren arteko Erasmus Mundus Masterreko lehen promoziorako 24 ikasle hautatuko dira Miércoles, 28 marzo 2018, 15:40

Mundu osoko 55 herrialdetako 320 hautagaik baino gehiagok eman dute izena 'Energia Berriztagarriak Itsas Ingurunean' Erasmus Mundus Masterrean ('Renewable Energy in the Marine Environment'). Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) parte hartzen du masterrean.

EHUk jakinarazi duenez, hautagai horien artetik aterako dira nazioarteko masterraren lehenengo promozioko 24 hautatuak. Asteazken honetan bertan egingo da 24 pertsona horiek hautatzeko masterra abiarazteko bilera, zenbait hilabete iraun duen aurretiko hautaketa prozesua osatu ondoren.

Apirilaren 15ean argitaratuko da modu ofizialean hautatutakoen zerrenda. Hautatutako lagun horietatik 12k gastu guztietarako beka osoa izango dute, graduondokoa egiten den herrialdeetako egonaldiei lotutako gastuak barne.

Lau unibertsitatek emango dute irailean hasiko den masterra: Eskoziako University of Strathclyde, Norvegiako Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Frantziako Naonedeko École Centrale eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Bi urteko ikasketak izango dira. Lehen lauhilekoa Eskozian emango da, bigarrena EHUn (Bilboko Ingeniaritza Eskolan), eta hirugarrena Naoned edo Trondeheimen (Norvegia), hautatutako espezialitatearen arabera. Azken lauhilekoa master amaierako lanak egiten emango dute.