Graba a su padre 'superando' a su miedo a las alturas La hija no ha perdido tiempo en grabar la peculiar escena donde la describe como «mi padre no deja que su paralizante miedo a las alturas le impida mirar desde el borde de la montaña... O tal vez sí» EL DIARIO VASCO Jueves, 17 agosto 2017, 10:50

El turismo para muchos es una forma de relajar y desconectarse para recomponer las energías, pero para otros también es el momento de enfrentarse a sus 'monstruos' más espeluznantes. Y éste ha sido el plan de fin de semana de un padre que ha visitado el fuerte prehistórico Dún Aonghasa, en Irlanda. Acompañado de su muy prestativa hija, el hombre enfrenta su miedo a las alturas intentando echar un vistazo desde un acantilado de más de 100 metros de altura.

La hija no ha perdido tiempo en grabar la peculiar escena donde la describe como «mi padre no deja que su paralizante miedo a las alturas le impida mirar desde el borde de la montaña... O tal vez sí». El resultado: un video viral donde muchos usuarios comentan sus fobias y lo difícil que es enfrentarlas, mientras otros, no tan empáticos, se burlan del sufrimiento que padece el hombre.