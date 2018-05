El Gobierno Vasco sigue sin conceder la autorización a la planta de Areitio Ha alargado los plazos para estudiar la documentación adicional solicitada referente, sobre todo, al tratamiento de lixiviados G. L. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 9 mayo 2018, 06:36

El Gobierno Vasco sigue analizando la documentación requerida a la empresa propietaria del vertedero de Mallabia para proceder o no a concederle la autorización ambiental pertinente. La firma Betearte cuenta con el permiso para tratar residuos no peligrosos desde mayo de 2011 y, dado que los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) también tienen la consideración de no peligrosos, la empresa confía en que se le conceda una «modificación no sustancial» para poder albergar residuos que incluyan materia orgánica.

Sin embargo, desde la Diputación de Bizkaia se prevé que el cambio en el tipo de actividad que desarrollaría la instalación situada en el alto de Areitio en caso de adjudicarse el contrato del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa exigiría una «modificación sustancial», lo cual obligaría a la empresa a solicitar nuevos permisos y realizar inversiones de calado.

Según fuentes del departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, la empresa formalizó la autorización el 2 de marzo y el plazo para concedérsela vencía en un mes. Sin embargo, el día 15 el Ejecutivo le requirió documentación adicional, sobre todo para el tratamiento de lixiviados (líquidos desprendidos por la basura), lo que detiene los plazos.

El Gobierno decidirá si el vertedero requiere una modificación sustancial o no sustancial de actividad

El Ayuntamiento se opondría a la concesión de licencia de obras en caso de ser necesaria

Las mismas fuentes revelan que «el permiso se ha pedido para recibir un tipo de residuo, no para modificar el tamaño, ni la capacidad, ni la superficie de sus instalaciones». Para todo ello, la empresa tendría que pedir los correspondientes permisos al Ayuntamiento de Mallabia, totalmente contrario a la operación, y por último una evaluación de impacto ambiental.

La concesión del permiso medioambiental por parte del Gobierno Vasco se delibera de manera independiente al proceso de adjudicación que previsiblemente culminará la semana que viene. Por ello, la amenaza de que la alternativa provisional que busca Gipuzkoa para colocar sus residuos se demore en el tiempo ya no viene del procedimiento de contratación sino del recorrido que la empresa adjudicataria debería cubrir en materia de permisos administrativos.

El margen con el que cuenta Gipuzkoa para poder seguir destinando toda su fracción resto al vertedero de Mutiloa terminará cuando la infraestructura de la firma Cespa cumpla los términos de su acuerdo y reciba 102.000 toneladas en el plazo de un año. Se espera que ese extremo llegue en torno al verano sin que se pueda estirar la alternativa del Goierri, por lo que GHK cuenta con varias semanas para encauzar una solución a su actual falta de plantas para tratar los residuos de Gipuzkoa.