El Gobierno Vasco deberá duplicar su gasto en familia para costear el futuro permiso por hijo Un padre pasea a su hijo por Donostia. El año pasado, 4.525 guipuzcoanos se acogieron al permiso de paternidad de un mes de la Seguridad Social. La ayuda para financiar las 12 semanas extra por paternidad puede rondar los 75 millones al año. El Departamento de Artolazabal no concreta aún una fecha, pero la idea es que la medida entre en vigor «de forma gradual» para 2020

Será un permiso de paternidad a la vasca. 16 semanas en total retribuidas a todos los padres para que puedan cuidar de sus hijos recién nacidos: el primer mes lo pagará la Seguridad Social como hasta ahora, y los otros tres los abonará el Gobierno Vasco. La medida estrella del Ejecutivo bipartido del PNV y PSE para avanzar hacia la igualdad y apoyar a las familias con hijos, desvelada este miércoles, ha provocado una cascada inevitable de preguntas: ¿cuándo entrará en vigor? ¿cubrirá todo el sueldo? ¿la cobrarán todos los padres?...

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal aún no tiene respuestas para todas las cuestiones, pero avanza que el plazo que barajan es que la futura ayuda entre en vigor para antes de que termine esta legislatura en 2020, aunque tiene que dar tiempo a que se cambie la normativa de ayudas a la conciliación. La implantación se hará «de forma gradual», como ya apuntó la consejera en el pleno monográfico sobre las políticas de familia celebrado este miércoles en el Parlamento Vasco. Esto quiere decir que la prestación no llegará desde el minuto cero al 100% de los potenciales beneficiarios y que se empezará por una parte de ellos. Queda por ver qué fórmula se elegirá. Por ejemplo, si se abona primero a los padres que tengan a su primer hijo, o a los que hayan tenido descendencia en un periodo concreto, entre otras posibilidades.

La inversión actual

Detrás de la apuesta por extender el permiso de paternidad 12 semanas más hay algo más que una filosofía a favor de la igualdad. La meditada reforma ha ido precedida de un trabajo de cocina que fructificará en el IV Plan de Apoyo a la Infancia y a las Familias, donde se recogerán detalles más concretos y que será presentado en próximas semanas. Pero por supuesto esa vocación trabajada para que Euskadi avance hacia estándares europeos en materia de conciliación y de apoyo a las familias ha venido precedida de números.

La referencia más aproximada es el gasto que hace ahora la Seguridad Social para cubrir el mes de paternidad. El año pasado, 13.627 padres en Euskadi se acogieron a ese permiso remunerado, que supuso un coste total de casi 25 millones (1.834 euros al mes por persona de media). El Gobierno Vasco se propone costear tres meses más de excedencia, y financiar el 100% de la base de cotización. Por lo tanto, debería desembolsar en torno a 75 millones de euros al año. La cifra duplica el presupuesto actual del Ejecutivo autónomo en conciliación y ayudas a familias con hijas e hijos (63,5 millones), lo que da una perspectiva del esfuerzo de financiación.

La futura ayuda ¿Quién podrá cobrarla? Condiciones. La futura ayuda costeará la excedencia de 12 semanas a los padres vascos. Deberán disfrutar de ese permiso en los 12 primeros meses de vida del bebé y de forma separada a la madre. ¿Cuándo entrará en vigor? Previsión. La idea que baraja el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales es que pueda aplicarse antes de final de legislatura. Pero los plazos serán concretados en el IV Plan de Apoyo a las Familias y a la Infancia, que será presentado en breve. ¿Cuánto costará? Estimación. Las 12 semanas extra que financiará el Gobierno Vasco pueden rondar los 75 millones de euros al año. El Ejecutivo asumirá el pago del salario que esa persona recibe estando trabajando, pero no habrá cotización a la Seguridad Social por ese periodo, porque se trata de una ayuda por excedencia. ¿Cómo se implantará? De forma gradual. La consejería introducirá la medida de forma «progresiva». Queda por ver qué fórmula elegirá (los padres que tengan su primer hijo, por ejemplo, o los de un año determinado...) para ir extendiéndola.

Es un techo de gasto estimado. Porque en el horizonte no se puede perder de vista el compromiso del Gobierno central de añadir una semana más al permiso oficial de paternidad, y por lo tanto, financiar hasta 5 semanas de baja remunerada, lo que ya restaría la factura hasta las 12 extra que promete ahora Euskadi. Y la de idea de fondo también es seguir avanzando hacia Europa, con permisos igualitarios e intransferibles por ley, como se le reclama al Gobierno central.

Otro factor que puede adelgazar la cifra es el hecho de que se trata de una medida voluntaria. El permiso de paternidad actual tampoco es obligatorio. Lo coge quien quiere. Pero prácticamente el 100% de los padres que pueden acogerse a ese derecho lo hace. Ahora bien, las posibles reticencias de los hombres a ausentarse del trabajo durante cuatro meses por miedo a represalias de las empresas o a frenos en su carrera laboral, como se esgrimió cuando entró en vigor el permiso de paternidad de un mes en enero de 2017, también pueden influir. Se da por hecho que la generalización de la cultura de igualdad en los permisos parentales solo será cuestión de tiempo y que los primeros irán abriendo el camino a los siguientes, hasta que lo normal sea que el padre pueda tener un permiso retribuido de cuatro meses, una parte del cual sea compartido con la madre, y el resto de meses se haga cargo él solo de la crianza del hijo, al más puro estilo europeo.

Incógnitas por responder

«Se conseguiría una corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las hijas y las tareas del hogar en un momento crucial como padre; por otro lado, está la transmisión de valores, apego y afectividad en los primeros meses de vida del bebé, que no vuelven; y por último y no menos importante, la concienciación y un cambio de la cultura empresarial de ver en positivo 'la ausencia' no solo de la madre, sino la del hombre en su puesto de trabajo en un momento importante para él y su familia», refleja Natalia Díez-Caballero, directora de Hirukide, la federación de familias numerosas de Euskadi, que se ha convertido en una de las voces más reivindicativas en los últimos años en la petición de un mayor a las familias con hijos.

La organización aplaude la iniciativa, porque cuando el gabinete Urkullu anunció que equipararía los permisos de paternidad de los funcionarios vascos ya advirtió que la medida «podría ser discriminatoria respecto a los empleados del sector privado». Entonces reclamaron al Ejecutivo que diera un paso adelante y que no esperara al Gobierno central para completar las prestaciones que son competencia de la Seguridad Social. La fórmula encontrada de financiar 12 semanas de excedencia a los padres resuelve ese vacío hasta que se vaya completando desde Madrid. Pero falta ahora la letra pequeña por concretar. «Habrá que ver si será universal o estará sujeto a renta, si se implantará de forma progresiva o escalonada y a partir de cuándo... Son muchas las incógnitas que se nos plantean a todos, y por ahora desde el Gobierno Vasco no han dado respuesta a ellas. Y luego habría que ver de qué manera los trabajadores autónomos se podrían favorecer de esta medida», plantean.