El Gobierno Vasco cierra al baño cuatro playas de Bizkaia por contaminación fecal Cartel de 'Baño no recomendado' en la playa de Ereaga. / Luis Calabor La medida afecta a las playas de Ereaga, Las Arenas, Armintza y Ea SERGIO GARCÍA Miércoles, 13 septiembre 2017, 18:02

El Gobierno Vasco ha recomendado este miércoles no bañarse en las playas de Ereaga, Las Arenas, Ea y Armintza. La decisión del Departamento de Salud es consecuencia de que en los últimos análisis del agua realizados en esos arenales los técnicos han detectado «un crecimiento inusual de los indicadores de contaminación fecal de origen desconocido». «La alerta recomienda a la población, de forma provisional, no bañarse hasta nuevo aviso y advierte que la condición de baño no apto persistirá en esos arenales hasta que los indicadores analizados recuperen la normalidad y se informe del cierre de la incidencia», ha explicado la consejería.

El anuncio ha sorprendido al no tratarse de playas que estén próximas entre sí, lo cual invitaba en un primer momento a atribuirlo a causas naturales; por ejemplo la presencia de algas, que en según qué condiciones pueden liberar sulfuro como consecuencia de alimentarse de azufre. En Ereaga, el aviso se ha realizado por megafonía minutos después de las tres de la tarde, cuando el arenal era visitado por centenares de personas que se habían desplazado a la zona para atrapar los rayos de sol que han seguido a una semana marcada por temporales y alertas amarillas, que se han traducido en una brusca caída de las temperaturas, presagiando ya el fin de un verano. Los socorristas han izado la bandera amarilla y se han dirigido a la gente que en ese momento se encontraba en el agua para invitarles a salir.