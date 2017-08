El Gobierno Vasco acusa a la izquierda abertzale de fomentar «un debate xenófobo» con la 'turismofobia' Acción de Ernai contra el tren 'txu-txu' en Donostia. El consejero vasco de Turismo, Alfredo Retortillo, advierte de que es una «irresponsabilidad» y asegura que dan una «pésima imagen» de Euskadi AGENCIAS Bilbao Jueves, 17 agosto 2017, 17:14

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha acusado a la izquierda abertzale de haber fomentado un debate "xenófobo y distorsionado" con la 'turismofobia', que ha trasladado una "pésima imagen" de Euskadi en el exterior. Retortillo ha calificado de "grave irresponsabilidad" sumarse a las campañas en contra del turismo y, al mismo tiempo, equiparar el modelo vasco con un turismo "desordenado y masificado". En este sentido, ha lamentado que EH Bildu "nos presente en el mundo con unas características como destino turístico que no se corresponden con la realidad".

En su opinión, EH Bildu ha traído a Euskadi desde Cataluña un debate "que no era nuestro". "No creo que pueda usarse, como casi se ha trasladado a la opinión pública y al exterior, una imagen como si Euskadi fuera Magalluf porque Euskadi no es Magalluf. No lo ha sido nunca y las políticas del Gobierno Vasco no se dirigen a hacer de Euskadi una nueva Magalluf".

Alfredo Retortillo ha calificado de "xenófobas" las protestas impulsadas por Ernai porque aluden a los turistas extranjeros en términos de "guiris", pidiéndoles "que se vayan a casa"; unos calificativos que traen consigo problemas "ajenos y perjudiciales" para el destino Euskadi porque van más allá. "El turismo es una tarjeta de presentación del país que nos abre puertas, también a las empresas para posibles inversiones y porque estimulan otro tipo de contactos a otros niveles", ha apuntado.

El consejero ha lamentado que se haya acabado "asociando el turismo masificado que predomina en algunas zonas del Mediterráneo con el nuestro, cuando Euskadi no tiene nada que ver con ese modelo y cualquiera que pasee por nuestro territorio sabe que esas comparaciones son un absurdo".

Retortillo ha defendido que el Gobierno Vasco apuesta por un perfil de turista que no solo potencie el sector económico, sino que sea un turista "identificado con el destino, respetuoso" con él. "No podemos seguir enfocando el relato sobre el turismo en términos de récord de visitantes o siempre en términos turísticos exclusivamente cuantitativos", ha subrayado.

En ese sentido, ha defendido, durante una rueda de prensa en Bilbao ofrecida en la sede de Basquetour para presentar el proyecto turístico 'The Basque Route', que "hay que apostar por un turismo sostenible e incrementar la estancia de los visitantes, y promocionar recursos que estimulen el consumo, que fluyan hacia el conjunto de la población y no se concentren solo en algunos puntos del territorio".

«Ni error ni chiquillada»

Retortillo ha afirmado que resulta "absurdo" trasladar "una imagen negativa de este país después de los recursos y esfuerzos que se han invertido en recuperar la imagen del país" en el exterior. "Cuando nos hemos quitado la losa del terrorismo, que afectaba a nuestra imagen en el exterior, ahora hemos vuelto a recuperar imágenes que yo al menos creía que ya habían quedado en el pasado", ha manifestado.

Tras precisar que no calificará esas actuaciones "de kale borroka, como ha hecho algún dirigente", ha apuntado que tampoco les quita "gravedad a esos incidentes". "No son ni una chiquillada ni un error, sino actitudes xenófobas, y un intento desesperado por recuperar y conseguir una visibilidad que, al parecer, la acción política no les concede en otros temas. Les pediría un poco de sensatez y no trasladar esta imagen al exterior", ha indicado.

Por ello, ha lamentado que se haya recurrido a "un debate distorsionado que pone en riesgo la economía y los puestos de trabajo" de un sector con empresas, autónomos y autoempleo. "El turismo no se puede deslocalizar como una empresa, lo que haces es cargarte un destino y que esos turistas se vayan a otro sitio", ha puntualizado.

Alfredo Retortillo ha negado las comparaciones del País Vasco con otros destinos turísticos porque Euskadi "se incorporó tarde" al fenómeno por diferentes motivos, entre ellos el terrorismo, y cuando, además, "aquí no se hace desde el Gobierno "una apuesta por el monocultivo de sol y playa".

El consejero de Turismo cree que EH Bildu ha tenido un comportamiento "muy extraño" porque no se puede empezar a reclamar un nuevo modelo turístico sin especificar. "Se ha soltado el 'palabro' para ocultar que no hay contenido detrás", ha dicho.

Apoyo a la Ley del Turismo

En ese sentido, Retortillo ha recordado que EH Bildu aprobó hace un año "de forma entusiasta" la nueva Ley del Turismo, "la apoyó y luego, cuando comienza a haber incidentes en Cataluña, se ha subido de forma irresponsable al carro de las protestas de Arran", mostrando una posición "incoherente respecto a lo que se estaba apoyando hasta hace cuatro días".

Finalmente, el responsable de Turismo del ejecutivo vasco ha lamentado que se haya seguido adelante con la manifestación convocada para esta tarde en San Sebastián por Ernai, a la que se ha sumado Sortu. "Quienes hayan ido a Donostia atraídos por su Semana Grande se van a encontrar con una protesta que les dice que se vayan fuera y quejándose de que las calles vascas solo son para guiris", ha señalado. Asimismo, ha deseado que la marcha se desarrolle "desde el respeto a las normas de convivencia y de expresión pero sobre todo, nos e vaya más allá".