El Gobierno Vasco abre el concurso #Welcome to the Basque Country #Ongietorriak

#Welcome to the Basque Country #Ongietorriak El objetivo es mostrar lo «diversa y especial» que es Euskadi a los visitantes a través de una grabación con el móvil

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el concurso #Welcome to the Basque Country #Ongietorriak para mostrar lo "diversa y especial" que es Euskadi a los visitantes de esta Comunidad.

Según ha informado el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco en un comunicado, para participar en el concurso es necesario seleccionar un recurso turístico de Euskadi y grabarse con el móvil en horizontal diciendo "bienvenidos" en cualquier idioma del mundo y de una forma "original".

Posteriormente hay que enviar el vídeo por email a prensa-tcc@euskadi.eus antes del 4 de septiembre junto al formulario de participación, poniendo en el asunto el nombre y apellidos y el idioma del saludo.

Los diez mejores vídeos conseguirán una estancia de hotel, con actividad y cena en uno de los rincones de Euskadi para un total de dos personas.

