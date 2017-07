El gigantesco caracol con aspecto de conejo que aterroriza a Twitter Cada vez más gente tiene como mascota un ejemplar de Achatina fulica, el caracol gigante africano EL DIARIO VASCO Sábado, 29 julio 2017, 15:46

Lo normal es tener un perro o un gato, quizá un canario o un pez. Hay quien prefiere un hámster, aunque los amantes de lo exótico pueden decantarse por algún reptil o hasta un cerdo vietnamita. En el concepto 'mascota' tiene cabida un amplísimo abanico de animales distintos. Donde unos ven una criatura que jamás meterían en casa, otros ven al compañero perfecto. Ese contraste se aprecia a la perfección en la última mascota que ha asombrado en las redes sociales: un caracol gigante africano.

«Por favor, mi conejo. Está muy enfermo». Ese fue el divertido comentario que Madds, una usuaria de Twitter, añadió a la fotografía que puedes ver sobre estas líneas. Lo cierto es que el imponente molusco tiene algún que otro rasgo de conejo, principalmente el tamaño. El ángulo desde el que fue tomada la imagen también hace que parezca que tiene orejas, bigotes y patas. Pero no es otra cosa que un magnífico ejemplar de Achatina fulica, un animal con origen africano pero presente en muchos otros lugares del mundo en la actualidad.

Cuando alcanza la edad adulta, esta clase de caracol terrestre puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo.

Cuando alcanza la edad adulta, esta clase de caracol terrestre puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. En los últimos tiempos ha crecido en popularidad como mascota en algunos países, pese a que tener contacto con él es potencialmente peligroso para el ser humano. La amenaza reside en los nematodos parásitos que puede portar, capaces de causar meningitis según apuntan fuentes de la Universidad Cornell de Nueva York.

Afortunadamente, la tuitera que compartió la foto no tiene un caracol gigante africano en casa. Su publicación, hecha el pasado 23 de julio, ha superado los 45.000 retuits y los 127.000 'me gusta', pero Madds ha salido al paso de las especulaciones para matizar que ella no es la protagonista de la imagen. «Estoy recibiendo un montón de preguntas, así que voy a aclarar algunas cosas. No soy yo ni la foto es mía. Desafortunadamente, la fuente original se ha perdido, así que no puedo darle el debido crédito», ha explicado.

«Por lo que he podido saber, fue sacada en Rusia y no en Estados Unidos. El caracol terrestre gigante africano es devastador para nuestro ecosistema, porta agentes patógenos y está prohibido en nuestro país. A menudo hago bromas, pero estoy feliz por haber aprendido tanto sobre caracoles hoy», ha añadido Madds, poniendo así punto y final a las manifestaciones de terror de miles de internautas, impactados por la fotografía del impresionante molusco.

