La gasolinera alemana en la que se detuvo a Puigdemont enloquece a la red Los internautas lanzan cientos de comentarios sobre el lugar en el que fue arrestado el exmandatario catalán en Alemania EL DIARIO VASCO Miércoles, 28 marzo 2018, 13:53

Una gasolinera de la cadena Aral en Alemania tiene más de 600 comentarios y un 4,9 sobre 5 de puntuación en Google Maps. ¿Cuál es la razón? Pues que allí fue detenido el pasado domingo el expresidente catalán Carles Puigdemont cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca a raíz de la euroorden de detención cursada por la justicia española. Casi siete horas y 720 kilómetros le separaban de su residencia de Waterloo cuando fue arrestado por la Policía germana mientras repostaban en la estación de servicio 'La Petit Bistro' de Aral Grünwetterbach. A continuación fue trasladado al centro penitenciario de Neumuenster, al norte del país.

Forocoches se hizo eco de la noticia y el lunes puso en su web la localización de la gasolinera en el buscador Google Maps e invitó a los internautas a comentar lo sucedido. Desde entonces se ha producido una avalancha de reseñas en las redes sociales de todo tipo.

Este es el punto exacto de Google Maps en el que fue detenido Puigdemont.

Estas son algunas de las impresiones que se pueden leer en la red sobre la gasolinera alemana y la detención de Puigdemont:

"Parada obligatoria después tirarme 155km seguidos sin parar. Huyendo de España, en busca de mi fregona que me la deje en Bélgica. Es una historia muy bonita y larga. ¡Qué trato tan bueno! ¡La recomiendo!"

"¡Excelente Servicio! Amplio aparcamiento. Si eres el cliente 155 te regalan una semana de estancia en Neumünster con gastos pagados y entras en el sorteo de una plaza en Soto del Real bajo el magnífico sol de España. Tienen servicio de revelado fotográfico para inmortalizar el encuentro".

"Maravilloso lugar democráticamente elegido a unos 155km de otros lugares. Para gente fina y distinguida que reporta gasolina. Paisaje bucólico y pastoril con alto nivel de seguridad donde día si y día también la policía vigila. Cuenta la leyenda que atraparon a un dirigente imaginario de una República inexistente".

"Fantástica gasolinera. No esperaba encontrar algo así y eso que había recorrido Media Europa... Lo mejor su café a 1,55. Si dices que eres presidente de un país inventado te regalan el croissant y una estancia en una prisión. A mi me tocó la habitación más confortable, con las paredes acolchadas. Incluso me regalaron una camisa, aunque me quedaban las mangas largas y me las ataron a la espalda para que no me las pisara. Lo dicho, un lugar muy recomendable y el premio lo disfrutaré muchos años".

"Maravillosa gasolinera. Trato amable y buen servicio. Dicen que aquí un tipo dio un golpe y al minuto 1:55 ya estaba detenido. El Proceso fue muy rápido eficaz. Pena que no pueda votar más de una vez..."

"Espectacular gasolinera, rebosa buen gusto por todos lados, las fregonas en sus cubos, todo limpio y ordenado, todo ello en unos 155 metros cuadrados bien distribuidos y con un pato es lo alto que la hace inconfundible. Ideal para terminar rebeliones incipientes en menos que canta un gallo. Recomendable su visita. Parada obligatoria."

"Gran gasolinera y trato estupendo. El litro de gasolina a 1,55€. Si eres independentista no vayas porque no te van a dar el 3% de la recaudación. Si presentas tu DNI español te dan un abrazo, te colman a besos y por supuesto te invitan a una buena cerveza alemana"

"Excelente gasolinera, trato muy correcto, sobre todo a los delincuentes fugados de la ley. Muy limpia, con las fregonas dentro de sus cubos, como debe ser. Está a 155 kilómetros de varios lugares, muy buena ubicación. La recomiendo 100%"

"El precio de la gasolina increíble, a 1.55 el litro. Cuando vuelva dentro de 30 años pararé de nuevo sin dudas".

Un sitio fantástico, muy independiente. Si vas a las 1:55 horas tienes premio. Ojo, solo es un buen sitio si no eres un delincuente tolondras que se cree inteligente, si lo eres mejor echa gasolina en Bruselas.

"Donde el trato profesional, la cercanía y la experiencia se unen para ofrecer al cliente un trato excelente. Referente para todos los conductores de bien. ¡Tienen un café inmejorable!"

"Volvía con unos amigos de escapada y pasamos por esta gasolinera. Los panes con 'tumaca' a 1.55 la unidad, tirados de precio. Servicios limpios, panadería y gran surtido de alimentos para ser una gasolinera. Trato genial al cliente".

"¡Gasolinera y Comisaría de Policía a la vez! Después de un viaje "fugaz" de 155 km puedes disfrutar de una buena detención un situ. La gasolina bien y de buena calidad a 1,55€ el litro".

"Gasolinera sin igual, paraje casi natural, Aunque es una mascota sin un fin, Si miras a lo alto verás un piolín. Llegué sobre la 1:55, Y me puse a observar con ahínco".

"Buen sitio, tienen cafés expresos y presos a 1,55. Si al repostar se cae algo de gasolina la limpian inmediatamente con un mocho. Puedes estar tranquilo porque hay buena seguridad en la zona y si llega una persona indeseable se hacen cargo rápidamente y actúan".