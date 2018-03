Gana 5 millones de dólares gracias a que paró a tomar un café Un estadounidense adquiere un boleto de rasca y gana en una cafetería y obtiene el premio máximo EL DIARIO VASCO Jueves, 1 marzo 2018, 08:49

Seguro que Raymond Shove ama ahora todavía más tomarse un café. Y es que este hombre de Ontario (Nueva York) ha ganado cinco millones de dólares gracias a que decidió detenerse en una cafetería, de camino a casa, tras una larga semana laboral. Se da la circunstancia de que entró en un establecimiento y no le sirvieron, por lo que tuvo que ir a otro local. Es aquí donde además tomar el café compró un boleto de rasca y gana. Cuando llegó a casa bajó al sótano y se acordó de que había jugado a la lotería de Nueva York. Lo rascó y no se lo podía creer. Había ganado el premio máximo, 5 millones de dólares. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su esposa.

"Nunca he tenido tanto dinero, así que probablemente invertiré la mayor parte. Cuidaré de mi familia", ha declarado Raymond Shove, un trabajador de la construcción, a quien le quedarán algo más de tres millones tras pagar los impuestos correspondientes.