Los futuros ingenieros

La Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea, en colaboración con Orona Fundazioa, ha organizado este miércoles una jornada en Hernani donde se han expuesto 27 de los 446 proyectos reales de ingeniería desarrollados por más de 2.200 estudiantes, siguiendo el método Project Based Learning, basado en la resolución de problemas bajo la supervisión de tutores y que supone un método de aprendizaje pionero en el Estado.

En la III jornada PBL Day, que ha tenido lugar en la sede de Orona Fundazioa en Hernani y al que han acudido 800 alumnos, se han expuesto los 27 PBLs seleccionados para el concurso. Han sido explicados por medio de paneles y vídeos. Han supuesto un trabajo de seis meses durante el curso académico.

Entre los seleccionados para competir por el mejor proyecto PBL los había de todos los ámbitos de la ingeniería, como energía, biomedicina, ecotecnología, diseño industrial, electrónica, informática, mecánica, organización o telecomunicaciones. Entre los proyectos finalistas se encontraban el rediseño de una batidora de mano, el diseño de una bicicleta eléctrica de bambú, el diseño de un ejercicio de rehabilitación, un autómata para la conducción de vehículos, un amplificador de sonido o un controlador automático para el tráfico portuario, entre otros.

También se han celebrado charlas abiertas a todos los asistentes a la jornada para explicar experiencias de éxito. Como es el caso de la conferencia en euskera que han ofrecido los nadadores olímpicos Markel Alberdi y Ander Romarate titulada 'Sumergidos en el Camino Olímpico/Bide Olinpikoan Murgilduz'. Se ha contado, además, con la presencia de, Aitor Francesena, 'Gallo', uno de los pioneros en la enseñanza del surf en España tras la fundación de Zarautz Sur Eskola. Le ha seguido una charla a cargo de los actores Aitziber Garmendia y Joseba Usabiaga, también en euskera, titulada 'Comunicación y creatividad/Komunikazioa eta Sormena'.

El proyecto ganador es un robot para luchas entre robots que siguen las reglas de las peleas de Sumo japonesas

A continuación ha tenido lugar la entrega del premio oficial al equipo ganador, Orona Fundazioa PBL 2018 al mejor proyecto presentado por los alumnos. El galardón está dotado con 1.000 euros y lo entrega Orona Fundazioa. El jurado compuesto por profesores de la universidad y por representantes de empresas (Orona, Ikerlan, Gureak, Innobaque y Beterri) se ha decantado por el proyecto numero 18. Se trata de un prototipo de robot de lucha denominado “Sumobot”. Ha sido desarrollado por alumnos del tercer curso de Grado en Ingeniería Mecánica. Es un robot para luchas entre robots que siguen las reglas de las peleas de Sumo japonesas. El objetivo es sacar al contrincante fuera de un círculo dibujado en el suelo.

Además, los estudiantes han podido votar el proyecto que más les ha gustado de los expuestos en el PBLDay. Los elegidos han recibido un premio de 400 euros. Ha correspondido al proyecto numero 4, denominado 'Enter the MUngeons'. Ha sido realizado por estudiantes del primer curso de Grado en Ingeniería Informática. Tras analizar el mercado de los videojuegos, han determinado que el género líder del mercado es el denominado 'Rogue Like'. El equipo ha desarrollado un juego de ese género, utilizando el lenguaje de programación C y librerías SDL .