La foto familiar que recuerda al Ecce Homo de Borja Una mujer encargó a una fotógrafa profesional por las instantáneas con su marido e hijos y el resultado fue sorprendente EL DIARIO VASCO Lunes, 15 enero 2018, 11:18

Cuando alguien se decide a encargar una foto familiar procura encargarselo a un profesional ya que se supone que es para la posteridad. Esto es lo que pensó una mujer de Misuri, Pam Dave, pero no todo salió como pensaba. Tras ver las instantáneas esto es lo que escribió en su cuenta de Facebook: "Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser un profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos de verdad que nos entregó.... decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir 😂😂😂 literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto no es una broma - producto final."