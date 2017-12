La foto que ha escandalizado al fútbol noruego Tras ganar la Copa, al Lillestrom se le fue de las manos la celebración. «No me arrepiento», dice el protagonista S. D. Miércoles, 6 diciembre 2017, 16:59

El fútbol noruego no deja de hablar de la final de Copa del pasado domingo, pero no por el partido en sí, en el que el Lillestrom derrotó al Sarpsborg por un ajustado 3-2. Todas las discusiones tienen como protagonista a Aleksander Melgalvis Andreassen, que protagonizó una alocada celebración del título.

El futbolista del campeón copero celebró la victoria en un escenario, rodeado por el resto de compañeros de su equipo, completamente desnudo y con el trofeo colocado estratégicamente para tapar sus genitales. Una imagen que ha ofendido a muchos aficionados y que ha llevado a la Federación Noruega a afirmas que se habría tenido que mostrar «un poco más de respeto» al trofeo del Rey.

El director de la federación, Yngve Haavik, declaró a la cadena de televisión TV2 que «ganar la Copa es algo grande y obviamente debe celebrarse, pero es posible hacerlo de una manera que muestre el trofeo de forma más respetuosa». «Estoy seguro de que no hubo intencionalidad por parte de Melgavis, pero tanto a él como a su equipo la celebración se le fue de las manos. Creo que ellos estarán de acuerdo conmigo», añadió.

Por su parte, el gran protagonista de la celebración y de las fotografías que a día de hoy recorren el mundo, justificó su actuación. «Ganar la Copa fue algo que nunca creí que fuera a experimentar. He recorrido un largo camino para jugar una final de Copa. Claro que puedo entender las críticas de la gente que cree que me pasé de la raya. Lo admito y me disculpo, pero no me arrepiento de nada».

Preguntado por un periódico locales sobre si su abuela estaría orgullosa de él, Melgavis bromeó: «No creo que lo haya visto. Afortunadamente no tiene internet ni redes sociales».