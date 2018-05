Fomento pisa el acelerador para iniciar el tercer carril de la A8 en Cantabria, entre Castro y Solares El proyecto tendrá un coste de 495 millones y está llamado a solucionar las habituales congestiones de la autovía con Bizkaia DANIEL MARTÍNEZ BILBAO. Domingo, 27 mayo 2018, 08:53

El ansiado tercer carril de la A-8 entre la localidad cántabra de Solares y el límite con Bizkaia, que está llamado a solucionar las habituales congestiones de la autovía y a mejorar la seguridad en una de las carreteras con mayor siniestralidad de Cantabria, sigue sin tener fecha, ni para el inicio de las obras ni para su puesta en funcionamiento, pero sí cuenta con el «compromiso del Gobierno de España» para que los trabajos se lleven a cabo lo antes posible y con una fórmula para acelerar los plazos. Así lo confirmó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación en Santander del estudio del proyecto, que fija el coste final de la actuación en 495 millones de euros, una cifra muy superior a la anunciada hasta el momento. De la Serna confirmó que el Ejecutivo ha optado por seguir un procedimiento extraordinario para la construcción de los dos tramos más conflictivos, el que va entre Colindres y Mioño (Castro Urdiales) y el que arranca en este punto y termina en Ontón, el último pueblo antes del cartel que anuncia la entrada en el País Vasco.

Lo hará incluyendo estos 35 kilómetros -en total se intervendrá sobre 59 kilómetros de la Autovía del Cantábrico- dentro del Plan Extraordinario de Inversiones de Carreteras del Estado (PIC). Aunque tiene más implicaciones, la principal consecuencia de esta medida «inédita» en la región es que los trámites administrativos se reducen sustancialmente.

La cifra 90 Nuevas estructuras habrá que levantar en el proyecto. En concreto, 13 nuevos viaductos, 27 pasos superiores, 48 inferiores, una pasarela peatonal y una reforma integral del túnel de Hoz. A ello hay que sumar 97 muros de contención sobre una orografía muy escarpada y repleta de taludes.

¿Cómo? Por ejemplo, los técnicos no tendrán que elaborar un proyecto de construcción, sino que será la propia empresa concesionaria la que lo redacte y Fomento únicamente dará, si procede, el visto bueno. Además, las obras incluidas en este PIC pueden llevarse a cabo aunque no tengan una partida concreta en los Presupuestos Generales del Estado, ya que las empresas no empiezan a cobrar hasta que la infraestructura no entra en funcionamiento. A partir de ese momento, la contrapartida es que se queda con el contrato de mantenimiento durante 30 años, algo que, a efectos prácticos, no tendrá ninguna incidencia para los usuarios. Así, los trabajos comenzarán por la zona oriental, la que sufre una mayor densidad de vehículos y donde los problemas de falta de capacidad de la vía son más evidentes.

Proyecto complejo

«Se trata de un proyecto muy complejo, de ahí que estemos empleando un poco más de tiempo de lo previsto», excusó el ministro. En este sentido, puso sobre la mesa algunos números que lo demuestran. Para poner en funcionamiento el tercer carril, será necesario levantar 90 nuevas estructuras. En concreto, 13 nuevos viaductos, 27 pasos superiores, 48 pasos inferiores, una pasarela peatonal y una reforma integral del túnel de Hoz. A ello hay que sumar 97 muros de contención sobre una orografía muy escarpada y repleta de taludes y desmontes de hasta 70 metros de altura.

El primer tramo (Solares-Colindres) de 24,1 kilómetros, es el que menos quebraderos de cabeza ha dado a los técnicos y, por tanto, también el que requiere una menor inversión, algo más de 129 millones de euros. Para conseguir los 10,5 metros de calzada por sentido que requieren los tres carriles -esta será la medida estándar en todo el trazado-, no habrá que hacer grandes intervenciones. Sobre todo, porque el que en su momento ideó los viaductos hoy existentes ya pensó en podría haber una obra de ampliación como la que se presenta en el horizonte. No ocurre lo mismo en los dos viaductos de los siguientes que aparecen según se avanza hacia Bizkaia. En algunos casos, habrá que tirarlos abajo y construirlos de cero. En otros, se puede aplicar la solución intermedia