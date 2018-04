Las partes recurrirán la sentencia de 'La Manada'; la víctima aún no ha decidido La Fiscalía y el Gobierno de Navarra mantienen su petición de condena por violación; mientras que la defensa insiste en que los jóvenes deben ser absueltos AGENCIAS Madrid Viernes, 27 abril 2018, 13:14

La Fiscalía de Navarra mantiene su consideración de que los hechos denunciados por una joven en los Sanfermines de 2016 son constitutivos de un delito de agresión sexual, de violación, y no solo de abuso sexual, por lo que va a recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

En un comunicado informa de que, una vez estudiada la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a los cinco acusados como autores de un delito de abuso sexual a la pena de 9 años, va a recurrir en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El recurso se presentará en los próximos días según anuncia la Fiscalía que remarca que se mantiene en su consideración inicial de que es un caso de agresión sexual. En el juicio pidió más de 22 años de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.

El recurso del Gobierno de Navarra

También el Gobierno de Navarra trabaja ya en la presentación de un recurso contra la sentencia al entender que hubo «intimidación y no consentimiento», algo que considera que «queda probado» en la resolución. «Fue una violación, una agresión sexual con intimidación», ha afirmado en conferencia de prensa la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, quien ha añadido que «extraña» esta sentencia no solo por el voto particular de uno de los tres jueces sino por «contradicción entre el relato de los hechos probados y la decisión» de considerar los mismos un abuso y no una agresión sexual.

Y ha citado textualmente la sentencia cuando habla del «abatimiento, agobio, confusión o sumisión» de la víctima, la «superioridad» de los agresores que les permitió actuar «sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida» y fue utilizada «como mero objeto para satisfacer sobre ella» sus apetencias sexuales. Solana ha destacado también que la sentencia alude a la «actitud de jactancia» de los procesados y a su «nula consideración y respeto a la dignidad» de la joven.

Solanase ha referido también al voto particular del juez Ricardo González para denunciar que «omite toda referencia» a los whatsapp del grupo «La Manada» posteriores a los hechos cuando son un «elemento probatorio relevante del reconocimiento» de lo sucedido, y lamentar que critique la propia sentencia por no atender la queja de uno de los abogados defensores que denunció un «juicio paralelo» y «mediático». «La sociedad no puede entender que en un caso como este» no se aprecie intimidación, ha dicho, y se ha preguntado cómo seguir pidiendo a las mujeres que denuncien «cuando encontramos sentencias como esta, que parece muchas veces que es juzgada más la mujer que los hombres», ha lamentado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo,

La víctima

Por su parte, el abogado de la joven madrileña agredida, Carlos Bacaicoa, ha avanzado este viernes que aún no sabe si su defendida querrá recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. «Tenemos que hablar con ella para ver si quiere recurrir. Nosotros somos de la opinión de que hay que recurrir, pero en un caso como este es más conveniente que nunca hablar con nuestra clienta», ha señalado en declaraciones a Cope.

Bacaicoa considera que de la sentencia, «lo único que se puede salvar y que no es materia de recurso» es la consideración que hicieron los magistrados del robo del móvil que sufrió la víctima, ya que discrepa con el resto del contenido, que rebaja de agresión a abuso sexual los hechos probados porque entiende que no medió violencia ni intimidación, condiciones que el Código Penal fija para tipificar las agresiones.

Los condenados

Por su parte, el abogado de cuatro de los cinco integrantes de 'La Manada', Agustín Martínez, se ha mostrado este viernes «escandalizado» por las multitudinarias protestas contra la sentencia y ha confirmado que recurrirá el fallo porque está en completo desacuerdo. «El problema de este asunto es que desde el 8 de julio de 2016 ya se dictó una sentencia contra estos señores. A partir de aquí, que tres magistrados después del juicio dicten otra produce estupor. Pero es que ellos estaban en la sala. La gente que sale a la calle no han visto las pruebas y los magistrados se basan en lo que ocurrió en la sala», ha sostenido.

En cuanto al recurso, el letrado asegura que en la sentencia hay un «problema técnico» porque los miembros de La Manada no habían sido acusados de abuso sexual «con prevalimiento», sino de agresión sexual y, por tanto, no se pudieron defender en el juicio de ese delito -ha sido el tribunal quien ha cambiado la calificación a la hora de dictar sentencia respecto de la que pedían el Ministerio Fiscal y las acusaciones-. Martínez tiene claro que «el fiscal no va a informar favorablemente» en ese recurso y considera que sus defendidos «están cumpliendo una pena de la que van a ser absueltos a corto o largo plazo».