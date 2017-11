El abogado de la acusación en la violación de San Fermín: «El asunto se va a ganar» 01:09 El Ministerio Público pedirá 22 años para cada uno de los cinco acusados | El abogado de tres de los cinco acusados ha afirmado hoy que «teme» que las acusaciones «reiteren» lo que plantearon en sus escritos originales EUROPA PRESS Pamplona Lunes, 27 noviembre 2017, 11:03

Uno de los abogados de la acusación particular en el juicio por la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016, Carlos Bacaicoa, ha asegurado este lunes a su llegada al Palacio de Justicia que "el asunto se va a ganar". "Yo tengo buenas sensaciones, la verdad", ha añadido. Bacaicoa, que presenta a lo largo de la jornada de hoy sus conclusiones, ha señalado también que "todos los días son importantes".

Sobre sus conclusiones no ha querido adelantar información y ha comentado que no espera "nada del día de hoy, se van a emitir los informes de las acusaciones, nada más". "Las pruebas en las que nos basamos son para el propio informe, ahora no podemos adelantar ninguna, además por una cuestión de deferencias hacia el tribunal y hacia las defensas", ha explicado Bacaicoa.

Por otro lado, el abogado no ha querido dar mayor relevancia a que la sesión de este lunes, por primera vez desde que comenzó el juicio, vaya a celebrarse a puerta abierta. "A mí me resulta un poco irrelevante, aunque si me das a elegir hubiera elegido a puerta cerrada, pero tampoco me parece importante", ha dicho.

El Ministerio Público pedirá en total 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por tres delitos. Por el delito continuado de agresión sexual pide imponer la pena de 18 años de prisión, así como la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años y 10 años de libertad vigilada tras la pena de prisión.

Por su parte, Agustín Martínez Becerra, el abogado de tres de los cinco acusados de la supuesta violación grupal en los sanfermines de 2016, ha afirmado hoy que "teme" que las acusaciones "reiteren" lo que plantearon en sus escritos originales, "obviando todo lo que ha pasado estos diez días". El abogado ha indicado a los periodistas que, en la décima sesión del juicio, espera "escuchar al ministerio fiscal, escuchar las acusaciones particulares, escuchar a las acusaciones populares, no ya su versión original, sino la versión traducida a lo que ha ocurrido realmente en la sala a lo largo de estos diez días".

En ese sentido, ha sostenido que la declaración de la denunciante fue "suficientemente contundente para eliminar todo atisbo de que las relaciones fueron forzadas". Asimismo, ha considerado que "todas las valoraciones que se han hecho de las imágenes utilizando adjetivos despectivos carecen de realidad y son los jueces los que lo van a interpretar".

También ha indicado, sobre la posibilidad de que mañana los cinco procesados tomen la palabra, que es "una decisión que ellos tienen que tomar", aunque él no es partidario de que "más allá de una breve declaración, que en un momento puedan realizar, hagan ninguna valoración sobre el juicio". "Para eso estamos nosotros, los profesionales", ha comentado el abogado.

En cualquier caso, ha incidido en la idea de que es partidario de que el juicio se desarrolle a puerta abierta, ya que es "lo más lógico y la única manera de entender realmente lo que ha pasado en la sala".