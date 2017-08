'Finger knot', el reto con dedos que arrasa en la red

Un nuevo reto arrasa estas semanas en las redes sociales. No se trata de un desafío visual, sino que consiste en entrelazar los dedos de la mano de manera que emulen un nudo. Para ello se requiere de cuidado, concentración y cierto nivel de elasticidad. Miles de internautas lo han intentado y no son pocos los que no han podido hacerlo.

El reto se ha hecho viral después de que una presentadora de televisión china, llamada Li Sisi, colgara una imagen en la red social Weibo (la plataforma de 'microblogging' más utilizada en China) junto a un texto en el que desafiaba a los internautas.