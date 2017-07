¿El final de la obsolescencia programada? Impulsan una resolución para crear una legislación que incentive a los fabricantes a crear productos con una vida útil más larga DV Martes, 18 julio 2017, 08:00

Cuando compramos un aparato eléctrico, como un electrodoméstico o un dispositivo móvil sabemos que tarde o temprano tendremos que renovarlo o repararlo. Y es que al igual que muchos otros artículos estos poseen fecha de caducidad, ya que si se rompen el coste de la reparación es mucho mayor que el que supondría hacernos con uno nuevo e incluso en algunas ocasiones estamos obligados a cambiarlos por otros, como es el caso de las baterías en los teléfonos móviles.

Sin embargo, la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo ha impulsado una resolución que podría cambiar esto. Se pide a la Comisión Europea la creación de una legislación que incentive a los fabricantes para que los productos tengan una vida útil más larga, así como que estos sean reparables, tal y como relata ABC. Además, en esta resolución también se pide que los productos sean más respetuosos con el medio ambiente.

Uno de los ejemplos que se expone es precisamente el de las baterías de los teléfonos móviles, ya que algunas vienen adheridas a los dispositivos sin que puedan repararse de forma independiente o cambiarse. En caso de que se nos rompa la batería deberemos de reparar el teléfono o bien cambiar de modelo, mientras que sería más fácil y barato cambiar únicamente la batería.

Esto ha sido visto como una gran iniciativa por diversas asociaciones de consumidores, como Facua y OCU. Consideran que el Gobierno “debe participar activamente” en este tipo de medidas, teniéndolas en cuenta para la elaboración de leyes que impidan la fabricación y comercialización de productos con obsolescencia programada, es decir, la caducidad que automáticamente programan los fabricantes utilizando piezas más baratas, no informando sobre las posibilidades de reparación u obligando a que las reparaciones sean llevadas a cabo por técnicos suyos y no por técnicos diferentes debido a que las piezas de repuesto necesarias no están disponibles en venta libre.