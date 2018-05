¿Ves el fallo en esta jugada de fútbol? Un futbolista saca de banda, pero lo hace desde dentro del terreno ni juego y ni los jugadores ni el árbitro se dieron cuenta. Descubre la razón EL DIARIO VASCO Lunes, 7 mayo 2018, 09:49

Este es un curioso reto visual que tuvo lugar en un partido de fútbol entre el Cardiff y el Reading, de la Segunda División de Inglaterra. Hay un fallo en la jugada que aparece en siguiente el vídeo del encuentro.

¿Lo has detectado?

Si no lo has visto, fijate detenidamente en el futbolista que saca de banda, Chris Gunter, del Reading. No la hace desde la línea, sino que está dentro del terreno de juego. Ni los jugadores ni el árbitro se dieron cuenta del fallo. ¿La razón?. Que el contraste entre la sombra y el sol hizo casi imperceptible la línea blanca sobre el césped.