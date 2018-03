La extraña enfermedad de una niña irlandesa que se congela en minutos En unas vacaciones en España tuvo que bajar con gorro de lana a la piscina EL DIARIO VASCO Miércoles, 14 marzo 2018, 09:44

Una niña de tan solo 3 años padece hipotermia espontánea, una extraña enfermedad que tan solo sufren 50 personas en todo el mundo. Su temperatura corporal desciende drásticamente pudiendo provocarle la muerte.

Georgia-May Fox, que vive en Dublín, sufrió el primer episodio de esta enfermedad a los pocos meses de nacer cuando su madre le quiso dar de comer arroz y la temperatura de la niña empezó a descender drásticamente.

Desde entonces, el trabajo de su madre y de los médicos para diagnosticarla y paliar los efectos de los ataques ha sido complicado.

“Es alucinante. Los médicos no tienen ni idea de por qué padece esta condición o cómo detenerla. Todos los días su temperatura baja peligrosamente. Sé cómo tratarla y busco las señales, aunque son muy sutiles, como por ejemplo que su respiración disminuya o que se canse. Si no me doy cuenta de esto, podría poner en peligro su vida”, explicó Sara Jane Fox, la madre de Georgia-May, a Daily Mail.

También ha explicado que debe salir de casa siempre con mantas y botellas de agua caliente, incluso estando en un lugar con un buen clima. En unas vacaciones en España, aunque hacía un calor sofocante, la niña tenía tanto frío que tuvo que usar mantas y un gorro de lana para ir a la piscina.

Aunque la niña tiene un diagnóstico desde agosto de 2015, la pequeña no ha hecho más que empeorar y nadie sabe cómo va a progresar. También han descubierto que es alérgica a ciertos medicamentos, por lo que el tratamiento es más complicado aún. La madre asegura que su hija "desafía a la ciencia".