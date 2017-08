Extraen a una mujer más de 200 cálculos biliares La paciente lleva diez años sufriendo dolores pero no había acudido a un centro de salud por miedo a tener que operarse EL DIARIO VASCO Lunes, 28 agosto 2017, 18:07

A una mujer de la ciudad de Guangji, en China, han tenido que extraerle más 200 cálculos de la vesícula biliar y el hígado. La paciente, de 45 años, ha aguantado más de 10 años los fuertes dolores que le provocaban las piedras en su organismo. Sin emabrgo, no quiso acudir a los médicos por miedo a tener que operarse.

Con el tiempo los dolores fueron en aumento y los último días se volvieron insoportables, por lo que la mujer se vio obligada a acudir a un centro para recibir atención médica.

Los médicos tuvieron que extraerle más de 200 cálculos de la vesícula biliar y el hígado, y achacan su condición al hecho de la mujer llevara 10 años saltándose el desayuno. Según explicó el Dr. Quan Xuwei, el médico que la operó, cuando alguien se salta recurrentemente el desayuno, su vesícula biliar detiene el movimiento de expansión y contracción, lo que lleva a una acumulación de bilis y niveles alto de colesterol y calcio.

No obstante, los médicos británicos no están de acuerdo con el diagnóstico de los médicos chinos, y aseguran que no existen base científica que soporte que saltarse el desayuno fomenta la formación de cálculos biliares.