La eutanasia que propone Sánchez: en la sanidad pública y con garantías éticas Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / Ep La propuesta socialista que hoy debate el Congreso plantea que sea un derecho financiado por la Seguridad Social, aunque sometido a varios filtros y a un comité ético ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Martes, 26 junio 2018, 16:06

El Pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley registrada en mayo por el Grupo Socialista para regular y despenalizar la eutanasia para personas que sufran una enfermedad o discapacidad grave sin más opciones de tratamiento. Una norma que, según explicó la portavoz socialista Adriana Lastra, propone incluir esta opción como una prestación más de la cartera de servicios comunes de la sanidad pública y que, una vez solicitada de manera voluntaria y reiterada por el propio paciente, deberá superar varios filtros y la deliberación de un comité ético.

La ley socialista propone incluir la prestación de ayuda para morir en el ordenamiento jurídico como un nuevo derecho individual, que esté incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que sea de financiación pública incluso cuando se practique en el domicilio particular del solicitante, una de las posibilidades que ofrece la norma.

El primer filtro que se establece es que sea el propio paciente quien la solicite de acuerdo con sus «valores vitales», de manera voluntaria, sin que sea resultado de una presión externa y que la petición sea reflexionada y reiterada por escrito con una separación de al menos quince días naturales.

Supuestos contemplados

El solicitante debe además encontrarse en uno de los supuestos contemplados, que incluyen una «enfermedad grave e incurable», una «discapacidad grave y crónica», un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible», o una «altísima dependencia» a otras personas.

Una vez solicitada la eutanasia, la ley establece que el paciente cuente con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario y debe contar además con una segunda opinión profesional. Asimismo, debe ser informado debidamente por un profesional sobre el proceso de la eutanasia, así como de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente).

Las garantías previas a la aplicación de la eutanasia incluyen también la opción de los médicos a ejercer su derecho de objeción de conciencia para no llevar a cabo esta práctica.

Superados estos requisitos, el caso pasaría a ser estudiado por la Comisión de Control y Evaluación que se implante en cada comunidad autónoma, que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad. Este comité ético tendrá la última palabra en caso de conflicto.

Eutanasia activa o suicidio asistido

La ley distingue entre dos maneras de prestar la ayuda a morir. La primera de ellas es la considerada eutanasia activa, en la que es el profesional sanitario quien pone fin a la vida del paciente que lo ha solicitado.

La segunda opción contempla que sea el propio paciente quien termina con su vida con la colaboración de un profesional sanitario que facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias, su prescripción y su suministro con el fin de que el paciente se lo autoadministre.

La propuesta de Ciudadanos sobre muerte digna

La proposición de ley fue registrada por el Grupo Socialista en el Congreso el pasado 3 de mayo, antes de que Pedro Sánchez presentara y ganara la moción de censura que planteó contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. De admitirse a trámite, coincidirá en el tiempo con una norma similar remitida por el Parlamento de Cataluña y que la Cámara aceptó en mayo tomar en consideración. El Congreso debate además, aún en fase de ponencia, una tercera propuesta de Ciudadanos, aunque en este caso sobre muerte digna.

La principal diferencia entre estas propuestas reside en que la muerte digna se restringe a casos en los que la muerte es inminente o cercana, mientras que la eutanasia abarcaría también a los pacientes que, sometidos a un «sufrimiento insoportable», rechazan seguir viviendo a pesar de que su muerte no sea inevitable. En este sentido, la ley sobre eutanasia requeriría para su aplicación un cambio normativo en el artículo 143 del Código Penal, que penaliza a quienes ayuden a otra persona a morir.

El PP votará en contra

Adriana Lastra, que será quien se encargue de defender el texto en el Pleno del Congreso, ha estado negociando con el resto de grupos parlamentarios para que la propuesta salga adelante y se inicie así el trámite parlamentario que permita salir adelante dicha ley.

Fuentes parlamentarias han confirmado que Ciudadanos votará a favor de la iniciativa socialista, al igual que Unidos Podemos, PNV y PDeCAT, que también han adelantado su apoyo al texto.

El único grupo que ha confirmado su voto en contra ha sido el Partido Popular, según ha adelantado su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, confirmando así que los populares mantienen su postura sobre esta materia. «Estamos a favor de la cultura de la vida y no de la muerte. Ya estamos tramitando una iniciativa sobre cuidados paliativos en situación terminal y me parece que este es el camino y no transmitir a la sociedad que aquí se puede matar a la gente en virtud de determinadas situaciones», ha reprochado el diputado popular.

El precedente de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen una propuesta que, aseguran, reclaman «cuatro de cada cinco ciudadanos» y «equipararía en derechos a la ciudadanía española» con las de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, tres países pioneros en su despenalización y que, aseguran, «cuentan con los mejores sistemas» de cuidados al final de la vida de la UE. «El debate parlamentario sobre la eutanasia no debe postergarse más porque ya está superado por buena parte de la sociedad española», han insistido en un comunicado.