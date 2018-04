Euskal ikus-entzunezko sektorea Cannesen izango da proiektu katalogo zabalarekin Cannesko Miptv merkatua apirilaren 9tik 12ra bitartean egingo da. A film to kill for, Bilbao Seriesland, EiTB, Expressive Media Project, Pausoka Entertainment, Prime Time Media eta The Blackout Project izango dira Basque Audiovisual gunean egongo diren enpresak DV Viernes, 6 abril 2018, 18:07

Miptv munduko telebista eta media merkatu garrantzitsuenetakoa da eta entretenimendu digitaleko sektorearen nazioarteko eragile garrantzitsuenen topagunea. Hori dela eta, merkatu hau aukera bikaina izaten da erosleekin kontaktuak egin eta sektorearen nazioartekotzea sustatzeko. Horregatik, Cannesko Miptv merkatua apirilaren 9tik 12ra bitartean egingo da eta, beste behin, zenbait euskal enpresa bertaratuko dira. Basque Audiovisual markapean gune propioa izango dute Eiken (Basque Audiovisual and Digital Content Cluster), Etxepare Euskal Institutua eta Zineuskadiren arteko elkarlanari esker.

Aurten A film to kill for, Bilbao Seriesland, EiTB, Expressive Media Project, Pausoka Entertainment, Prime Time Media eta The Blackout Project izango dira Basque Audiovisual gunean egongo diren enpresak. Hauen animazio produktu, dokumental, film, formatu eta multimedia produktuak merkatuan banatuko den Basque Audiovisual katalogoan jasoko dira. Halaber, Eiken eta Etxepare Institutua ere joango dira Cannes-era nazioarteko kontaktuen sarea indartu eta euskal enpresentzat negozio aukerak sortzeko helburuarekin.

Merkatu honetan parte hartzeak euskal produktuak saldu, ekoiztu, ezagutzera eman eta nazioartekotzeko aukera eskaintzeaz gain, beste herrialdeetako sortzaile, ekoizle, banatzaile eta ikus-entzunezko eta eduki digitalen balio kate osoan parte hartzen duten profesionalekin bat egitea ahalbidetzen du. Hori dela eta, Eiken eta Etxepare Institutuak helburu bezala jarri dute gure lurraldearen sustapena, Euskal Herria nazioarteko ekoizpen gune bezala aurkeztuz eta Eiken etorkizunera begira egin daitezkeen filmaketetarako lotura moduan aurkeztuz.

Martxoan Eiken Buenos Aires-en egon da misio komertzialean. Bertan lan-saioak eta bilerak burutu dituzte herrialde hartako sektorea hobeto ezagutzeko eta kolaborazio aukerak aztertzeko. Bisita horretan POL-K, TELEFE eta Argentinako Telebista Publikoarekin egoteko aukera izan dute, besteak beste. Orain, Miptv merkatuan, klusterrak berak eta klusterreko enpresek egindako kontaktu eta harremanei jarraipena emango zaie.