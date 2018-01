Euskadi consigue que tres de cada cuatro niños de 12 años estén libres de caries Un niño es sometido a una revisión en la consulta del dentista. / DV El Gobierno Vasco invita a 156.000 familias con menores de entre 7 y 15 años a que lleven a sus hijos al dentista para la revisión anual gratuita ANE URDANGARIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 enero 2018, 06:54

En 1988, cuando Euskadi estrenó el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI), el 82% de los niños vascos de 12 años tenía caries, un porcentaje que el año pasado se redujo hasta el 26%. Es decir, tres de cada cuatro niños están libre de caries gracias, en buena parte, a este plan preventivo «estratégico» para el Departamento de Salud, que se ha marcado el objetivo de seguir mejorando para que en 2020 la cobertura supere al 75% de los menores de entre 7 y 15 años. También quiere que el 80% de los niños de 12 años no sepa lo que es sufrir una caries.

El año pasado 129.290 niños fueron atendidos por el PADI, del total de 194.752 invitados a participar, lo que supone el mayor número de atendidos desde su implantación en 1990, con un porcentaje de cobertura del 66,38% en línea «con la estabilidad mantenida en la última década». Según el último balance, el 92,5% de los niños de 15 años ha utilizado el PADI al menos una vez desde los 7 años. El promedio ha sido de 6,4 visitas sobre 9 posibles y más de una cuarta parte (29%) acudieron a los dentistas del PADI en todos y cada uno de los ejercicios de cobertura.

Programa PADI 66 por ciento es la tasa de cobertura que alcanzó el programa el año pasado. Del total de 194.752 invitados a participar, 129.290 niños fueron a la consulta del dentista.

El consejero de Salud, Jon Darpón, considera que estos datos de utilización son «buenos», pero el objetivo es aumentar el actual porcentaje de cobertura y potenciar «el acceso especialmente en los grupos socialmente más desfavorecidos», además de concienciar a las familias vascas de la utilidad de este programa. Porque una revisión anual «evitará futuros problemas derivados de no tener una buena salud dental».

Con esta finalidad se ha puesto en marcha la campaña 'Sonreír no cuesta nada', que pretende concienciar a los niños de la importancia de tener una buena salud dental y que, como novedad, se va a extender a los centros escolares y a las consultas de los dentistas que colaboran con el PADI. Para ello, se han realizado y se van a distribuir más de 150.000 trípticos. Se trata de unos folletos dirigidos especialmente a los niños, con consejos sencillos para que cuiden sus dientes y en los que se les recomienda, por ejemplo, que se cepillen los dientes después de cada comida entre 3 y 5 minutos, no coman muchos dulces y golosinas para que no les salgan caries, visiten una vez al año al dentista o cambien su cepillo dental cada tres meses.

1.047 dentistas adscritos

Estos días, 156.000 familias vascas con menores de 7 a 15 años, que suman casi 196.000 niños, están recibiendo en sus casas las cartas para que acudan a la revisión anual de sus hijos con la nueva imagen e información de este programa gratuito, «universal y accesible». Las cartas, además de los talones de aceptación y del folleto de consultas para elegir dentista, así como teléfonos y correos electrónicos de contacto para resolver cualquier duda y obtener información sobre el programa, incluyen un nuevo folleto informativo que explica de forma sencilla en qué consiste el programa.

Funcionamiento Destinatario Niños de entre 7 y 15 años. El 92% de los menores de esta franja ha usado el PADI al menos una vez. Procedimiento Hay que concertar una cita con el dentista elegido de entre 1.047. Una vez en consulta, se entrega el talón de aceptación que se recibe en casa. Presupuesto El Gobierno Vasco destina 5,2 millones.

El dispositivo asistencial del PADI, programa al que el Gobierno Vasco destina 5,2 millones, lo forman un total de 1.047 dentistas repartidos en 103 municipios, además de las consultas especializadas en Osakidetza. Ofrece revisiones dentales gratuitas anuales a menores que han perdido la primera dentición y a adolescentes de 15 años, e incluye las actividades preventivas y los tratamientos reparadores que sean necesarios en dentición permanente.

En concreto, el pasado año se realizaron, a través del programa, 129.290 revisiones, 17.260 selladores, 19.999 obturaciones, 1.367 extracciones, 366 tratamientos pulpares y 1.654 intervenciones debidas a traumatismos o malformaciones. De todos los niños atendidos, el 93,8% acudió a las consulta de dentistas concertados.