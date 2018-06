Conducir con el torso desnudo te puede costar una multa de 200 euros La sanción puede llegar a los 200 euros y a la retirada de 3 puntos del carnet DV Jueves, 28 junio 2018, 09:34

El calor es un mal aliado para la conducción. Sobre todo cuando el calor es tan intenso que nos agobia estar sentados y sudando mientras conducimos. Sin embargo, hay que ser cautos con las decisiones que tomamos al respecto porque podríamos ser multados. Es decir, si queremos pasar menos calor en verano, es interesante utilizar el aire acondicionado con moderación y desde luego no conducir con el torso desnudo o sin camiseta.

El motivo para no hacerlo es que si la Policía te detecta conduciendo así, puede que te multe. Y la sanción escogida no es ni mucho menos pequeña. La misma puede llegar a los 200 eurosy a la retirada de 3 puntos del carnet. Pero no solo porque sea el conductor el que vaya sin camiseta, sino porque vayan los ocupantes de esa manera.

Pero ¿por qué se considera multable este tipo de conductas? Según la Dirección General de Tráfico (DGT), conducir sin camiseta puede causarnos heridas tanto por la quemaduras por fricción con el cinturón de seguridad como por suponer un riesgo para la salud del conductor. Como el motivo de la sanción es interpretable, dependerá del agente si se impone o no.