«Tus estrías no te definen, tu flacidez no te define...» «Es una publicación bastante personal, pero después de cuatro meses después de dar a luz, empiezo a abrazar en lo que mi cuerpo se ha convertido», señala una madre tras dar a luz en un mensaje que se ha convertido en viral

Emily Marson es una madre británica que dio a luz el pasado mes de diciembre a sus gemelos y cuyo cuerpo, inevitablemente, cambió de forma radical. Una situación que preocupa a muchas madres, a las que Marson ha querido lanzar un mensaje reivindicativo e inspirador.

Para concienciar sobre la necesidad de amar el propio cuerpo, esta madre escribió en su cuenta de Instagram unas palabras, con la intención de llegar a otras mujeres en su misma situación. “Es una publicación bastante personal, pero después de cuatro meses después de dar a luz, empiezo a abrazar en lo que mi cuerpo se ha convertido”, dijo Emily en su perfil de la red social.

“Con una cicatriz que tendré el resto de mi vida. Un pequeño sacrificio para toda una vida de bonitos recuerdos con mi familia”, continuaba animando a las madres a apreciar sus cuerpos como un símbolo de su maternidad. “Tus estrías no te definen, tu cicatriz no te define, tu flacidez no te define”, continua Emily, convirtiendo su publicación en una historia viral.