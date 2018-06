En la escuela del príncipe Harry A sus 15 años,el donostiarra Danyel Doyle es un brillante alumno del exclusivo Eton College británico Danyel Doyle Vidaurre posa en el Kursaal, en Gros, barrio donde se crió desde pequeño. / LOBO ALTUNA JUDITH URQUIJO Sábado, 2 junio 2018, 17:57

A una milla del Castillo de Windsor, en Inglaterra, acuden al colegio Eton unos 1.200 niños que constituyen una élite virtuosa. Todos visten su tradicional uniforme, que básicamente se compone de frac sobre chaleco negro, pantalones negros a rayas y una camisa blanca que tiene un cuello especial adornado por una tira doblada a modo de pajarita.

Entre ellos está Danyel Doyle Vidaurre, un donostiarra que, tras obtener un expediente brillante en la ikastola Zurriola donde estudió desde pequeño, logró hace dos años una plaza en este peculiar centro de educación secundaria. Con tan solo 15 años ya habla ocho idiomas (francés, ruso, griego, inglés, latín, italiano, castellano y euskera), ha leído en torno a 2.000 libros y ya ha recibido varios premios de oratoria e investigación. En sus ratos libres practica atletismo y forma parte de una banda de jazz.

Este exclusivo internado en el que solo pueden matricularse varones ha visto crecer en sus aulas a los nombres más insignes de la política y la cultura británica, como son los príncipes Harry y William. Hasta hace un par de décadas, el colegio Eton era una institución únicamente abierta a la aristocracia británica, sólo entraban niños de buena familia.

«Existe una fuerte selección. De las mil solicitudes anuales, se atienden apenas 250. Quien desea una plaza debe hacer un examen y someterse a varias entrevistas a los diez años y seis meses, y luego habrán de revalidar su opción con buenas notas en el examen nacional que tiene lugar a los trece años. Y así lo hizo Dany. Cuando me llamaron para contarme que había sido uno de los seleccionados y había obtenido la mejor nota en todas las asignaturas no me lo podía ni creer», explica emocionada su madre, Blanca Vidaurre.

A día de hoy, tras el cambio de timón de sus dos últimos directores, gracias a un reforzado programa de becas (270 de sus 1250 pupitres son para niños becados), el internado empieza a ver algo de diversidad.

«El dinero por sí mismo ya no da derecho a plaza. También hay que ganársela en un examen y una entrevista personal. Mi ejemplo demuestra que no es necesario pertenecer a una clase social alta para estudiar allí. Logré que me aceptasen gracias a mi esfuerzo, mi dedicación y mi perseverancia. Si ven que tienes potencial te ayudan a cumplir tus sueños», explica Danyel.

Este guipuzcoano amante de la lectura, los idiomas y la oratoria, cuenta maravillas del colegio, ya sea por el trato preferente del que goza a la hora de acceder a universidades como Cambridge u Oxford o por el estatus social y profesional que se consigue gracias a las siglas mágicas de su expediente. «Ha sido un sueño hecho realidad. Aunque no tengo claro en qué universidad estudiaré o por qué carrera me decantaré, sé que estar donde estoy me abre puertas y estoy en el camino correcto».

Aunque se encuentra a miles de kilómetros de San Sebastián, confiesa que «lleva a su tierra en el corazón». «Estoy muy orgulloso de mis raíces y de pertenecer a una ciudad tan mágica e idílica como esta». «Estamos muy orgullosos de él porque es un niño noble y con los pies en la tierra. Creemos que es eso lo que le diferencia de los demás», cuenta su madre orgullosa.