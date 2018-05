Un error amplía a diez días el plazo para recurrir la sentencia ante el Superior de Navarra A. TORICES MADRID. Martes, 8 mayo 2018, 06:37

Un error de forma en la polémica sentencia de 'La Manada' ha otorgado a todas las partes personadas en el proceso diez días adicionales para poder presentar sus recursos de apelación contra el fallo que condenó a nueve años de prisión a los cinco acusados, por abusar sexualmente de una joven madrileña de 18 años, a la que acorralaron en el descansillo de un edificio de Pamplona en los Sanfermines de 2016.

La resolución contenía una errata en el apellido de unos de los condenados, por lo que la sentencia, con el error formal ya subsanado, ha tenido que volver a notificarse a todas las partes, y se ha abierto un nuevo plazo tope de diez días para la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que concluirá el próximo 21 de mayo.

El fallo, según han avanzado las distintas fuentes, va a ser recurrido por todas las acusaciones y defensas presentes en el proceso. La Fiscalía, la acusación particular -en nombre de la víctima- y las acusaciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra- reclamarán en sus escritos que los cinco procesados sean condenados por delito agravado de violación y no por el abuso sexual continuado que dictó el tribunal navarro, compuesto por tres jueces. Las defensas, por su parte pedirán la libre absolución por no ver delito alguno.