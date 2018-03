¿Cómo entra un jugador de baloncesto de 2,31 metros en un pequeño deportivo? Robert Bobroczky es un joven de 17 años de origen rumano cuyo sueño es formar parte de la NBA y ha aceptado el reto EL DIARIO VASCO Jueves, 8 marzo 2018, 09:29

¿Alguna vez te has preguntado cómo entra un jugador de baloncesto de 2,31 metros en un pequeño deportivo? Pues te lo demuestra Robert Bobroczky, un joven de 17 años de origen rumano cuyo sueño es formar parte de la NBA. Por de pronto es jugador de baloncesto en el Instituto Spire de Ohio (EE UU). Con su altura es de 2,31 metros ha participado en un curioso reto. Ha probado cómo una persona de su estatura puede entrar en un coche pequeño, aunque no sin dificultades. El vídeo que recoge su 'hazaña' se ha convertido en viral en las redes sociales. No es para menos. Parece un contorsionista.