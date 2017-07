El enternecedor vídeo de un chico contándole a su madre que es gay La grabación, que emociona a las redes, quiere animar a otros jóvenes a confesar a su familia su orientación sexual EL DIARIO VASCO Domingo, 16 julio 2017, 12:12

Mathew se sienta en la cocina y llama a su madre para contarle algo verdaderamente importante. Así comienza el vídeo que se ha vuelto viral y que ha hecho que más de uno suelte alguna que otra lágrima.

El chico decidió grabar en 2015 el momento en el que le contaba a su madre que era gay. Esperó a que su padre se fuera a trabajar y llamó a su madre, dándole un escrito. Aunque al principio parecía confiado, una vez llegado el momento se puso muy nervioso y no le salían las palabras. “¿Es algo malo?”, preguntaba su progenitora preocupada "¿Algo del colegio?". “No”, respondía él. “¿Es algo sobre tu personalidad?”, “no sé”, contestaba el joven.

"No hay nada que puedas decir que me haga dejar de quererte", dijo la madre, provocando el llanto de su hijo. "¿Qué es?", insistía la mujer al ver el llanto de Matthew. "¿Es acerca de tu personalidad?", insistía ella. "Supongo", respondía el chaval, incapaz de sincerarse del todo.

"¿Qué es? Puede que ya lo sepa", aseguró su madre, tratando de allanar el camino a Matthew. "Adivina", contestaba él. "No, no quiero adivinar. Quiero que tú me lo digas", obtenía como respuesta.

Pero el joven negaba con la cabeza. "¿Es sobre chicos o chicas?", apuntaba la madre, provocando la afirmación de su hijo. "¿Eres gay?", preguntaba por fin ella, volviendo a generar el asentimiento de Matthew. "Está bien, cariño, ya lo sabía", reaccionaba la madre, que abrazó de inmediato al joven, incapaz de reprimir el llanto.

Un chico está a punto de contarle a su madre que es gay. Adoro a esta señora. pic.twitter.com/RY0ukt8WTZ — PabloMM (@PabloMM) 8 de julio de 2017

"Lo siento", dice él entre los brazos de su madre. "¡No pidas perdón, tonto! No lo sientas. Yo te quiero por encima de todo, ¿sabes? Sólo quiero que seas feliz", respondía ella.

Finalmente, la madre le confiesa que lo sabía desde hacía tiempo y que lo único que le preocupa es que su hijo crezca "pasándolo mal" y que la gente sea "cruel" con él por su orientación sexual. "No te preocupes, te quiero pase lo que pase".