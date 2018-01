La encarnizada pelea entre dos koalas en una carretera El enfrentamiento obligó a cortar la circulación y los conductores no daban crédito a lo que veían EL DIARIO VASCO Jueves, 4 enero 2018, 08:36

Los koalas parecen unos animales pacíficos y perezosos, con sus lentos movimientos en los árboles, pero hay casos en los que no pueden reprimir su agresividad interior. Es el caso de dos de estos simpáticos animales que se ensarzaron en una brutal pelea en plena carretera de una localidad australiana. La lucha obligó a cortar la circulación y los conductores no daban crédito a lo que veían. No te pierdas la lucha.