La emotiva lista de propósitos de un profesor antes de morir La nota ha provocado un auténtico tsunami de emociones en las redes sociales EL DIARIO VASCO Jueves, 3 mayo 2018, 15:04

La lista de propósitos de un profesor argentino antes de morir ha provocado un auténtico tsunami de emociones en las redes sociales. El docente se llamaba Mario Tobelem. Era el responsable de la cátedra de Introducción a la Creatividad en la Asociación Argentina de Publicidad. Además fue autor de algunos libros que también ha gustado a los internautas. Padecía una enfermedad terminal y falleció el pasado lunes.

Esta es la emotiva nota que dejó antes de morir:

Propósitos: Relativos a mi enfermedad.

1. BANCAR. Soportar dolores, tratamientos, molestias, desazón. No quejarme.

2. SER YO. Actuar con naturalidad. Sin asignaturas pendientes. No dejar de hacer mis cosas. Mantener mis intereses habituales. Mis amigos y contactos. Hacer: el tesoro es cavar.

3. MI SENTIDO DEL HUMOR. Derivado del anterior. Me constituye. Si puedo, irme haciendo chistes.

4. DEJAR ORDENADO. Evitar sucesión y trámites enojosos a Lili y los chicos. El auto (¡hecho!). La oficina (¡casi!). La SRL (¡casi!). La casa. Otras propiedades. Los bancos (¡hecho!). El libro. Los papeles y documentos.

5. NO DEJAR MANDATOS. Son una carga. Confiar en que todos van a hacer lo mejor.

* Y si salgo adelante, cosa que no es imposible, no hacer una epopeya de lo que me pasó.«