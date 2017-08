Se emborracha y conduce 5 kilómetros con su futuro marido sobre el capó del coche Mientras conducía intentó tirarlo del coche frenando, acelerando y dando volantazos EL DIARIO VASCO Domingo, 13 agosto 2017, 16:31

Una pareja de Waterlooville, Hampshire, ha protagonizado numerosos titulares en la prensa, y es que al parecer, ella condujo cinco kilómetros con él sobre el capó de su coche.

Los hechos se remontan a dos semanas antes de su boda. Ella bebió más de la cuenta y no pudo soportar ver a su esposo fumando en el interior de la casa familiar, por lo que montó en cólera, salió del domicilio y se montó en el coche que su marido le había regalado con motivo de su próximo enlace matrimonial. Él no dudó en saltar sobre el capó del coche para detener a su esposa y evitar que esta condujera ebria, pero no lo consiguió.

Durante el trayecto, la joven intentó tirar del vehículo a su prometido, para ello frenaba, aceleraba y daba volantazos violentos. Finalmente, su chico decidió que no podía hacer nada más y que debía dejarla ir, así que se soltó, cayó sobre un seto y llamó a una ambulancia.

Por su parte, la mujer fue detenida poco después y ahora deberá enfrentarse a 18 meses de prisión, 200 horas de trabajos comunitarios y 2 años sin carnet de conducir.