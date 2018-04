Uriarte llama al consenso en el Acuerdo para la Educación que la oposición ve poco concreto EH Bildu y Elkarrekin Podemos echan en falta temas como la segregación de los alumnos o las necesidades presupuestarias TERESA FLAÑO Lunes, 23 abril 2018, 20:36

El Parlamento Vasco no debatirá el documento sobre el Acuerdo para la Educación hasta que se lo remita el Consejo de Gobierno y eso no ocurrirá como mínimo hasta el curso que viene -ahora lo está analizando el Consejo Escolar para realizar sus aportaciones-. Pero este lunes, la presentación de este acuerdo por parte de Cristina Uriarte, a petición de EH Bildu, en la Comisión de Educación, ha servido para que los grupos de la oposición mostraran su posicionamiento.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que no rechazaron de plano el acuerdo, han mostrado su preocupación porque lo que han conocido hasta el momento es «demasiado genérico» y entienden que no se tratan temas fundamentales como la financiación o la segregación. En este sentido, Rebeka Ubera ha señalado que «el papel lo aguanta todo pero queremos saber cuáles son las medidas y si van a tener apoyo presupuestaria». La parlamentaria de EH Bildu también ha reclamado «un calendario concreto para que no suceda como con muchas leyes que finalmente prosperan porque se van alargando los plazos».

Ubera ha explicado que había solicitado la presencia de la consejera en la comisión porque «los grupos parlamentarios hemos quedado fuera y no tenemos información directa», además de por considerar que «no lo ha elaborado la comunidad educativa sino personas individuales». En este sentido, Cristina Uriarte ha explicado que «toda la sociedad como los parlamentarios y agentes educativos. Todos han podido hacer sus aportaciones. Nadie se va a quedar fuera». Ha calificado el proceso de «participativo» que cuenta con «el valor añadido de que han participado personas de diferentes sensibilidades».

Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos,ha criticado que «seguimos sin saber cuáles van a ser los objetivos del Departamento». Por ejemplo, ha lamentado que en el documento, al que ha calificado de «excesivamente triunfalista», no se incluya «una proyección del presupuesto». Además, ha mostrado su preocupación por que con la desaparición de la palabra 'pública' del epígrafe «se siga debilitando a la red pública» frente a la concertada.

La consejera respondió que el documento actual «es una oportunidad de afianzar las bases del sistema educativo vasco» y que busca crear las bases para elaborar una ley de futuro. Añadió que será entonces cuando se traten temas como las dotaciones económicas necesarias para aplicarla. Para ello, recordó Uriarte, «es necesario que se asiente en un amplio consenso» ya que «hay mucho en juego».

Los partidos que integran el Gobierno Vasco han mostrado su respaldo al Acuerdo para la Educación. Así Jone Berriozabal (PNV) ha confiado en que los grupos políticos «logren alcanzar acuerdos mínimos» sobre la ley. Por su parte, el socialista José Antonio Pastor ha confiado en que el pacto «coloque a la enseñanza pública en el lugar que le corresponde» como eje del sistema educativo vasco.