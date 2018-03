ELA y Steilas llaman a la huelga este miércoles y jueves en toda la educación pública y LAB en profesorado Manifestación de los trabajadores de la educación pública en mayo de 2017. / Lobo Altuna CC.OO. y UGT se desmarcan de las convocatorias y el Gobierno Vasco considera «injustificada» las huelgas e insta a negociar AGENCIAS Martes, 13 marzo 2018, 15:12

Los sindicatos ELA y Steilas han convocado para este miércoles y jueves huelga en todos los sectores de la enseñanza pública no universitaria, mientras que LAB convoca únicamente en el colectivo del profesorado. Por su parte, CC.OO. y UGT se desmarcan de estos paros.

Estas huelgas se producen en después de que en los últimos días se hayan alcanzado algunos acuerdos que llevaron a LAB a desconvocar algunas de las huelgas previstas y mantenerlas solo entre los profesores.

En concreto, LAB, CCOO y UGT llegaron a acuerdos con el Gobierno Vasco la semana pasada en Cocina y Limpieza, y LAB, en Haurreskolak. Finalmente, no se firmó el acuerdo para Educación Especial, aunque CC.OO y LAB estaban dispuestos y ambos reprocharon a Steilas que no lo apoyara. En concreto, el sindicato de Garbiñe Aranburu afirmó que no lo suscribía porque el 49% que representan ELA y Steilas en este subsector no lo compartía y, en el caso de CC.OO., decidió no firmarlo teniendo en cuenta su representación y que el resto no lo apoyaba.

Por su parte, la mesa de profesorado se reunió por última vez el 26 de enero y, aunque, en principio, se iba a reunir el 14 de febrero, no se ha vuelto a producir ninguna convocatoria.

ELA considera "más necesario que nunca" seguir con la movilización y se reafirmado en las convocatorias de huelga en todos los sectores para este miércoles y jueves. Por su parte, Steilas ha afirmado "no aceptar el ultimátum" del Gobierno y ha decidido continuar adelante con las huelgas.

LAB, sin embargo, sólo realizará huelga este martes y miércoles en el colectivo del profesorado de la enseñanza pública, una convocatoria en la que coincide con ELA y Steilas. Estos tres sindicatos realizarán este miércoles una manifestación en Vitoria, desde el Parlamento hasta la sede del Gobierno Vasco. También se ha sumado a la jornada de huelgas el sindicato CNT.

Plazo hasta Semana Santa

Por su parte, el portavoz de CC.OO Irakaskuntza, Pablo García de Vicuña, ha señalado a Europa Press que no secundan estas huelgas porque se han dado un plazo hasta Semana Santa para que el Gobierno Vasco responda a sus planteamientos después de que observaran un cambio en la última mesa sectorial de enero.

Por lo tanto, esperarán ese plazo y, en función de la postura del Ejecutivo, decidirán los pasos a dar. En todo caso, ha recordado los acuerdos que ya se han firmado en algunos subsectores y cree que el Gobierno Vasco, tras "cinco años sin ninguna propuesta", se ha puesto "las pilas" debido a las movilizaciones desarrolladas.

Por su parte, UGT-Enseñanza ha afirmado no compartir la convocatoria de huelga en la Enseñanza Pública vasca, realizada por los sindicatos nacionalistas, "de forma unilateral". El sindicato ha lamentado que algunos sindicatos "prioricen la confrontación" a la negociación.

UGT ha indicado que estaría de acuerdo en "medidas de presión conjuntas" en toda la Administración Pública para recuperar progresivamente todos los derechos suspendidos en Euskadi, en caso de que no progrese la negociación. Por ello, ha instado al Departamento a recoger las principales demandas de los cinco sindicatos en la mesa de negociación.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha llamado a la "responsabilidad y al realismo" a las centrales sindicales y les ha pedido que realicen un esfuerzo por seguir negociando y, en este sentido, considera "injustificadas" las huelgas planteadas.

Por su parte, la federación de asociaciones de padres de la escuela pública vasca, Ehige, ha hecho un llamamiento a las familias a participar en las actividades reivindicativas organizadas en el marco de las huelgas convocadas por para los días 14 y 15 de marzo. Según ha destacado, el objetivo de estas movilizaciones es exigir una "mayor inversión" en la Escuela Pública Vasca, aumentando el número de profesorado, mejorando la estabilidad, reduciendo las ratios y realizando las sustituciones desde el primer día, entre otros.