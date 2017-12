El Gobierno Vasco ofrece mejoras en sustituciones y jornada para acabar con el conflicto en la educación vasca Manifestación en favor de mejoras en la educación pública vasca / SARA SANTOS Los sindicatos aprecian «avances» en la nueva propuesta pero las ven insuficientes y no descartan ampliar el calendario de movilizaciones DV Y AGENCIAS Miércoles, 20 diciembre 2017, 17:01

El Gobierno Vasco ha pedido a los sindicatos de Educación "altura de miras" y que valoren las propuestas presentadas este miércoles en la mesa sectorial, "dado que la sociedad vasca en su conjunto realiza un gran esfuerzo para posibilitarlas", y son medidas que "mejoran las condiciones laborales y de los proyectos educativos de los centros".

El Departamento de Educación y los agentes sindicales se han reunido este miércoles en la Mesa Sectorial de funcionarios docentes. Tras la anterior mesa sectorial celebrada a finales de septiembre, la Consejería de Cristina Uriarte ha trasladado una nueva propuesta, "con medidas complementarias a las presentadas en la anterior reunión".

Según el Departamento de Educación, dichas propuestas suponen "mejoras de calado en diferentes ámbitos, y con diversos objetivos", así como "mejorar la organización de los claustros en beneficio del desarrollo de su proyecto educativo, avanzar en las condiciones laborales de los profesores, maestros y posibilitar la incorporación a la función pública a través de un empleo de calidad, a miles de familias".

Entre las propuestas trasladadas por el Departamento de Educación a los representantes sindicales están:

1

La convocatoria de una OPE en 2018 de 1.511 plazas para los cuerpos de Educación Secundaria y Formación Profesional

2

La reducción de la jornada lectiva por razón de edad, de forma que los docentes mayores de 60 años, tendrán la posibilidad de solicitar una reducción de jornada lectiva de un tercio, mientras que en Educación Infantil y Primaria, los mayores de 59 años podrán optar a una reducción de dos horas lectivas semanales

3

El refuerzo en las aulas de Educación Primaria, posibilitando el uso de la doble tutoría en aquellas aulas que acojan al número máximo de alumnado permitido por el ratio, y cuente con un número determinado de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

4

Educación ofrece regular por decreto un total de 160 plazas para el cuerpo de Educación Secundaria. Dichas plazas pasarán a engrosar la plantilla estructural de docentes, con lo que se podrán ofertar en futuras OPEs.

5

En cuanto a las sustituciones, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, pasarán de realizarse el quinto día al tercer día. Asimismo, las bajas programadas (que puedan ser objeto de previsión) serán sustituidas desde el primer día en todos los niveles educativos

Tras lo adelantado en la reunión de septiembre, Educación ha detallado este miércoles la metodología para que el profesorado interino pueda mantenerse en la plaza a la que ha accedido, hasta que dicha plaza se cubra definitivamente (OPEs o concurso de traslados).

Todas estas propuestas presentadas por el Departamento de Educación, se suman a los compromisos ya adquiridos en la anterior Mesa Sectorial celebrada el 27 de septiembre, según ha indicado la Consejería de Uriarte.

En dicha reunión, el Gobierno Vasco trasladó a los representantes sindicales compromisos como "5.000 plazas a través de OPEs a lo largo de la presente legislatura; reducción de la interinidad en la enseñanza pública del 27% actual al 17%; y sustitución desde el primer día en Educación Primaria".

Por todo ello, el Gobierno Vasco ha pedido a los sindicatos que tengan "altura de miras y valoren las propuestas presentadas, dado que la sociedad vasca en su conjunto realiza un gran esfuerzo para posibilitarlas" y son medidas que "redundan, sin ningún lugar a dudas, en una mejora de las condiciones laborales y de los proyectos educativos de los centros".

Los sindicatos, descontentos

La mayoría de los sindicatos han considerado que lo puesto sobre la mesa por el Departamento es un punto de partida para comenzar a negociar, aunque han dejado claro que no cumple todas sus reivindicaciones y no descartan ampliar el calendario de movilizaciones y huelgas para protestar por la situación de los trabajadores de la educación pública vasca.

Desde Steilas, Aitor Idigoras ha reconocido que este miércoles se ha entrado en "una fase negociadora", aunque "muy lejos de los mínimos que necesita la escuela pública para hacer frente a todos sus retos", ya que las propuestas todavía son "absolutamente insuficientes y dejan en el aire muchas cuestiones".

Por parte de LAB, Aitor Núñez ha asegurado que "por fin la administración ha puesto un punto de partida interesante y empieza a haber contenidos, alguno muy interesante" sobre lo que negociar, aunque también ha considerado la propuesta "insuficiente".

En la misma línea, Pablo García de Vicuña (CCOO) ha considerado que lo propuesto hoy es "un inicio de algo" que espera "fructifique", aunque también ha reconocido que las medidas apuntadas por el Departamento aún tienen "carencias".

Más duro se ha mostrado Xabier Irastorza (ELA), quien ha opinado que lo puesto sobre la mesa "no responde a las principales reivindicaciones", por lo que ha advertido de que a su sindicato "no le dejan otra que incrementar las movilizaciones" si no se presentan "propuestas mucho más potentes".

En la misma línea, el responsable de Enseñanza de UGT-Euskadi, Joseba Ander Muñoz , la ha rechazado por considerarla insuficiente, ya que no recupera los empleos suprimidos desde 2011, y ha señalado que su central no descarta nuevas movilizaciones mientras que Educación "no inicie una negociación real".

Sindicatos y Departamento se han citado para una nueva reunión de esta mesa sectorial de profesores para la tercera semana de enero. Por su parte, mañana se reúne la mesa para Educación Especial y personal de cocinas y el viernes la de las haurreskolas.