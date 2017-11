La huelga de profesores logra un respaldo «masivo» según los sindicatos y cercano al 50% para el Gobierno Vasco Manifestación en San Sebastián de profesores de la enseñanza pública. / PEDRO MARTÍNEZ Los 26.000 docentes de escuelas e institutos vascos que han parado este jueves reclaman mejoras laborales y mayores inversiones en la red pública MARTA FDEZ. VALLEJO Jueves, 30 noviembre 2017, 14:31

El paro al que están convocados este jueves 26.000 profesores de escuelas e institutos vascos para reclamar mejoras laborales y mayores inversiones en la red pública ha tenido un seguimento que supera el 70%, con especial incidencia en las etapas de Infantil y Primaria, según los datos facilitados por los sindicatos ELA, LAB y Steilas. «El respaldo ha sido masivo», valoraron las centrales abertzales. El Departamento de Educación rebajó la respuesta de los profesores a la huelga. Con los datos recogidos en casi un 70% de centros, cerca de la mitad de los docentes no han parado este jueves. La jornada de lucha ha dejado sin clases a una buena parte de los 250.000 alumnos de la enseñanza pública.

Los portavoces de ELA, LAB y Steilas han lamentado que «hasta ahora», el Gobierno Vasco «no ha mostrado ninguna voluntad para iniciar una verdadera negociación» sobre sus reclamaciones. Según han censurado, en el proyecto de Presupuestos para 2018 no se recoge «ninguna medida que dé salida a la situación actual, ni para el personal docente ni para el resto de sectores de la enseñanza pública que están en lucha». Por ello, han exigido al Departamento de Educación «que inicie una negociación que responda a la grave situación del sector» y atienda a sus reivindicaciones. «De no ser así, no nos dejará otra vía que la de dar continuidad a la dinámica de movilizaciones y huelgas», han advertido. Durante este mes de noviembre se han llevado a paros también en escuelas infantiles y entre los colectivos de cocina y limpieza y Educación Especial. Las centrales han convocado una huelga general para todas las etapas y trabajadores el 12 de diciembre, al que se han sumado también CC OO y UGT.

Los profesores se quejan de pérdidas de poder adquisitivo, recortes en los recursos y de que soportan mayores cargas de trabajo. Reclaman un aumento de las plantillas de, al menos, 2.000 docentes, subidas salariales, disminuir la tasa de eventualidad, rebajar el número de alumnos por clase un 10% y cubrir las sustituciones desde el primer día. Los sindicatos abertzales, que representan al 80% de los trabajadores del sector, apuestan, además, por otro modelo de enseñanza. Quieren «sacar de las aulas» la Lomce y que se derogue Heziberri, el currículum vasco, ya que, en su opinión, desarrolla la normativa impulsada por el Gobierno del PP. Otro de los objetivos de su lucha es lograr la «inmersión lingüística en euskera».