¿Dramas de verano en la mesa? Hay trucos para animar a los niños a comer

Extremar las precauciones

En verano, las intoxicaciones alimentarias y los virus gastrointestinales están a la orden del día. Para reducir riesgo, Moreno recuerda que los alimentos con salsas y mayonesas deben estar refrigerados. «Hay que desconfiar cuando se come fuera de casa de los productos en los que no se pueda garantizar una buena conservación o de los que no tengan buen aspecto en el expositor», insiste. Así, aconseja elegir platos que vayan a ser preparados en el momento, «por ejemplo, un pescado a la sal o a la plancha» y lavar bien las frutas y verduras. «También es importante guardar lo que no se consuma en el refrigerador y desecharlo si no se ha comido al día siguiente». Y otro punto fundamental: que los peques siempre se laven las manos antes de comer.