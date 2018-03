La educación especial se queda sin acuerdo y crece la tensión sindical Tras una dura reunión, Steilas y ELA no aceptaron las propuestas del Gobierno Vasco para el colectivo que sí tenían el visto bueno de LAB y CC OO TERESA FLAÑO Lunes, 12 marzo 2018, 20:38

La mesa sectorial de educación especial de este lunes evidenció aún más, a dos días de las huelgas generales en la enseñanza pública vasca no universitaria, las tensas relaciones existentes entre LAB por un lado y ELA y Steilas por otro. La reunión era una continuación de la celebrada la semana pasada. LAB, con el apoyo de CC OO, apostaba por firmar el acuerdo con la última propuesta del Departamento de Educación, mientras que ELA se opuso y Steilas pidió unos días para presentarlo a sus afiliados. Finalmente optó por no respaldarlo. El acuerdo no solo no se firmó sino que la reunión concluyó con un fuerte enfrentamiento entre los dos bandos, que ya habían mostrado sus diferencias en las otras dos mesas sectoriales que sí salieron adelante: haurreskolak y personal de cocina y limpieza.

Aunque LAB y CC OO cuentan con el 51% de los votos de la mesa, decidieron no rubricar la propuesta del Gobierno Vasco porque entendían que no contaban con una mayoría cualificada. «El 49% que representan ELA y Steilas no comparte el acuerdo a día de hoy. Además, para poder implementar cambios en el convenio, es imprescindible un mayor apoyo sindical», señaló ayer Aitor Núñez, representante de LAB, quien recordó que es una medida por la que siempre apuesta su sindicato.

Para esta central, Steilas tenía la clave para desbloquear el convenio en la educación especial porque «teníamos claro que ELA no iba a firmar nada teniendo en cuenta la postura maximalista que ha mantenido durante este proceso de negociación». Al no firmar, LAB denuncia que «Steilas ha decidido actuar de forma irresponsable en perjuicio de las trabajadoras, poniendo en riesgo el acuerdo». Además, señala que «dejar pasar este tren sabiendo que no va a volver nos parece una actitud kamikaze».

Núñez explicó que «nosotros vamos a reunirnos para ver cómo se encauza este tema, porque los afectados son los trabajadores -unos 1.200- de educación especial. Se trata de una propuesta buena y se daban las condiciones para abrir el camino a la firma un buen convenio colectivo».

Entre los aspectos más relevantes del acuerdo, según Nuñez, se encuentran la equiparación salarial de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el cuerpo de maestros; que no se responsabilicen de las funciones del transporte y la definición de la jornada semanal de 37,5 horas cuando hasta ahora era anual. Todas ellas, «reivindicaciones históricas del sector».

«La situación que tenemos en educación especial es compleja. El acuerdo es realmente bueno. Los pasos que se dan camino a la inclusividad y el reconocimiento político de estas trabajadoras es importante. Queremos recordar que este colectivo laboral tiene una situación muy precaria y feminizada dentro de la comunidad educativa», señalan desde la central abertzale.

Ahora queda en el aire la respuesta que tendrán las dos jornadas de huelga general convocadas para este miércoles y jueves. Entre los sindicatos mayoritarios en la educación, LAB ha desmovilizado a sus afiliados en los dos colectivos que sí tienen acuerdo -haurreskolak y personal de cocina y limpieza- y también en educación especial, pero mantiene los paros de los funcionarios docentes, mientras que ELA y Steila los apoya en todos los sectores porque consideran que los acuerdos firmados no responden a las situaciones precarias que entienden que viven los trabajadores de estos colectivos.

Critican especialmente que en el caso de los profesores, la última mesa negociadora se celebró el 26 de enero y que, aunque Educación se había comprometido a convocar una nueva reunión para el 14 de febrero, todavía no han recibido ninguna llamada ni ninguna propuesta.

Por estas razones, ELA, en un comunicado remitido este lunes, considera que «en este momento es especialmente importante dar continuidad a las huelgas y movilizaciones, ya que si somos capaces de mantener esta dinámica forzaremos al gobierno a poner sobre la mesa nuevas y mejores propuestas».