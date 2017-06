Los jóvenes descartan «las carreras del futuro» mal aconsejados por sus padres

«¿A qué profesión quieres dedicarte, hijo?». La pregunta salta estos días en miles de hogares vascos. Genera muchas más dudas que certezas en los jóvenes y también deja numerosos quebraderos de cabeza a los progenitores. En la Universidad de Deusto, de la mano del proyecto Educa2020, han decidido hablar con ellos. En total 12.760 chavales de entre 16 y 19 años -1.481 vascos-. Es una macroencuesta que supera incluso a la mayor parte de los estudios del CIS. «Son conservadores a la hora de elegir sus estudios», reveló el presidente de la entidad y periodista, Fernando Jáuregui. «Se calcula que seis de cada diez jóvenes trabajarán en empleos que no pueden conocer porque no se han creado todavía. Pero ellos no lo ven así. Sólo el 4,4% opina que se dedicará a algo novedoso y otro 25,8% lo vería como una opción positiva». No piensan en revolucionar la ciencia, ni en adentrarse en mundos desconocidos y tampoco aspiran a crear prodigios tecnológicos. Optan por algo más humano: quieren seguridad.

¿Con quién se informan?, ¿a quién le confiesan sus dudas ante esta crucial elección?, ¿quiénes son sus asesores de referencia? El informe constata que quienes más les influyen son «su madre, su padre y sus amigos», por ese orden. «Los tutores y orientadores no aparecen hasta el séptimo lugar», destacan los autores del informe. «Quizá sea una de las claves que explican ese conservadurismo a la hora de elegir estudios», valora Jáuregui. «Si yo hubiera escuchado a mi padre, habría sido notario, como lo era él y mi abuelo». El presidente de Educa2020 se sorprende un poco de la falta del habitual «choque generacional».

Creen que irán al extranjero, pero no manejan idiomas Gran parte de los encuestados opina que su futuro laboral pasa por hacer la maleta y permanecer al menos unos años en el extranjero. Pero cuando se les pide que puntúen, del uno al diez, si tienen intención de hacerlo realmente, la cosa varía un poco. Los que estudian Bachillerato en Euskadi dejan la probabilidad en un 6,5 (baja al 6,1 en el conjunto de España) y entre los de FP es de un 5,3 (5,5 a nivel nacional). Y sólo dos de cada diez se han atrevido con un paso previo: completar su formación fuera de España. Además, algunos encontrarán lenguas extrañas al otro lado de la muga. En inglés, primera llave para buena parte del mercado exterior, se manejan con nivel medio o alto un 60% de los encuestados vascos. Por lo menos eso dicen. En Madrid son el 79%, en Cataluña representan el 74% y la media española está en el 68%. Y la lengua de Shakespeare es en la que mejor nos va, al margen de las dos lenguas oficiales de Euskadi. Apenas un 11% puede comunicarse en francés y los resultados de alemán, italiano o chino son todavía inferiores.

Administración y Dirección de Empresas, Derecho e Ingeniería Informática. Estas son las tres carreras que más motivan a los preuniversitarios vascos. En el resto de España se cuelan en los primeros lugares Medicina, Educación Primaria y Psicología. En FP miran hacia el desarrollo de aplicaciones informáticas, la animación en 3D y los videojuegos. Los expertos creen que el futuro pasa por la nanotecnología (médicos-ingenieros que manejarán conocimientos tecnológicos para técnicas muy precisas y poco invasivas), la domótica aplicada a la construcción, oficiales de seguridad informática, el análisis de ‘Big Data’ (grandes bases de datos), programadores de aplicaciones móviles o profesores digitales. Suena lejano pero ya está aquí. Ante ese panorama, según el decano de la Comercial de Deusto, Guillermo Dorronsoro, «hay que formarles de forma amplia, con espíritu crítico, iniciativa y valores».

Una de las diferencias más hondas que se observan en el estudio tiene que ver con si el encuestado está en Bachillerato o en FP. En Euskadi, un 73,1% de los primeros desea ir a la universidad, un 20,6% hará un grado superior de FP y sólo el 5,5% espera trabajar a corto plazo. En cambio, en la Formación Profesional, casi la mitad ya ve cerca su primer salario -algunos refieren incluso el tipo de pyme donde aspiran a ser contratados-, y uno de cada cinco dará un giro a su formación e irá a la universidad.

Una multinacional

Hay diferencias territoriales en la península. Un 35% de los jóvenes vascos sueña con «una multinacional» y al 21% le atrae el sector público. En España, hasta un 32% quiere ser funcionario. Se deja notar la vena emprendedora vasca (un 15% en lugar de un 12%) y son más los que esperan colocarse en una pyme. «¿A quién te gustaría parecerte?». Amancio Ortega, Barack Obama, Ellon Musk, Bill Gates, Emma Watson, Aritz Aduriz, Donald Trump y Steve Jobs son algunos de los nombres más repetidos. La diversidad de la lista es un buen reflejo de un momento en que todos los caminos son aún posibles.